Biden diz que situação no Brasil é 'ultrajante'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste domingo que a situação no Brasil é "ultrajante" depois que apoiadores do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, o palácio presidencial e a Suprema Corte do país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou Bolsonaro na eleição mais tensa em uma geração no ano passado, anunciou uma intervenção de segurança federal em Brasília que vai durar até 31 de janeiro, depois que as forças de segurança da capital foram inicialmente dominadas pelos invasores.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos condenam qualquer esforço para minar a democracia no Brasil.

"O presidente Biden está acompanhando a situação de perto e nosso apoio às instituições democráticas do Brasil é inabalável. A democracia do Brasil não será abalada pela violência", disse Sullivan no Twitter.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse no Twitter que os Estados Unidos se juntaram a Lula no apelo pelo fim imediato dos ataques.