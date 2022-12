O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama prestou homenagem à lenda do futebol Pelé nesta quinta-feira (29) e disse que o brasileiro "foi um dos maiores que já jogaram esse belo esporte".

"E como um dos atletas mais conhecidos do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. Nossos pensamentos estão com sua família e com todos que o amaram e o admiraram", escreveu Obama no Twitter. (com agência Ansa)