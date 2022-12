Papa pede orações por Bento XVI: 'Está muito doente'

O papa Francisco pediu nesta quarta-feira (28) orações dos fiéis para o pontífice emérito Bento XVI, que, segundo as palavras do atual líder católico, está "muito doente".

"Gostaria de pedir a todos vocês uma oração especial para o papa emérito Bento, que está apoiando a Igreja em silêncio", afirmou Jorge Bergoglio ao fim da audiência geral no Vaticano.

"Lembrem-se dele - ele está muito doente -, pedindo ao Senhor que o console, que o apoie neste testemunho de amor à Igreja, até o fim", acrescentou o Papa, sem dar mais detalhes sobre o estado de saúde de Joseph Ratzinger.

Com 95 anos de idade, Bento XVI vive recluso em um mosteiro no Vaticano desde que renunciou ao trono de Pedro, em 2013. Em dezembro de 2020, o cardeal maltês Mario Grech revelou que Ratzinger tinha "dificuldades para se expressar" verbalmente, embora se mantivesse "lúcido e sorridente".

Recentemente, o papa emérito voltou a aparecer no noticiário devido a um relatório independente que apontou "comportamentos errôneos" a respeito de casos de abuso sexual no período em que ele era arcebispo de Munique e Freising, na Alemanha (1977-1982).

O documento serviu de base para uma denúncia de acobertamento apresentada na Justiça alemã por uma vítima do padre pedófilo Peter Hullerman, transferido para a Arquidiocese de Munique e Freising em 1980, durante a gestão de Ratzinger, após ter sido acusado de violentar um garoto de 11 anos.

Segundo a ação, Bento XVI tinha "conhecimento da situação e no mínimo não levou em consideração que esse sacerdote pudesse repetir seus crimes". Em novembro passado, um porta-voz do Tribunal de Traunstein, na Baviera, disse que o papa emérito havia manifestado a intenção de se defender de acusação. (com agência Ansa)

Vaticano admite 'agravamento' da saúde de Bento XVI



Após o papa Francisco ter dito publicamente que Bento XVI está "muito doente", o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, esclareceu nesta quarta-feira (28) que trata-se de um "agravamento ligado ao avançar da idade" do pontífice emérito, que tem 95 anos de idade.

No entanto, Bruni afirmou também que a situação "está sob controle no momento e é acompanhada constantemente pelos médicos".

"A respeito das condições de saúde do papa emérito, para o qual o papa Francisco pediu orações ao fim da audiência geral desta manhã, posso confirmar que se verificou um agravamento ligado ao avançar da idade", destacou o porta-voz.

Ainda segundo Bruni, Jorge Bergoglio visitou Bento XVI no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, após a audiência geral, durante a qual o pontífice argentino havia pedido uma "oração especial" por Joseph Ratzinger.

"Lembrem-se dele - ele está muito doente -, pedindo ao Senhor que o console, que o apoie neste testemunho de amor à Igreja, até o fim", disse o Papa.

Bento XVI vive recluso no Vaticano desde que renunciou ao trono de Pedro, em 2013. Em dezembro de 2020, o cardeal maltês Mario Grech revelou que Ratzinger tinha "dificuldades para se expressar" verbalmente, embora se mantivesse "lúcido e sorridente".

Recentemente, o papa emérito voltou a aparecer no noticiário devido a um relatório independente que apontou "comportamentos errôneos" a respeito de casos de abuso sexual por parte de padres no período em que ele era arcebispo de Munique e Freising, na Alemanha (1977-1982).

O documento serviu de base para uma denúncia de acobertamento apresentada na Justiça alemã por uma vítima do padre pedófilo Peter Hullerman, transferido para a Arquidiocese de Munique e Freising em 1980, durante a gestão de Ratzinger, após ter sido acusado de violentar um garoto de 11 anos.

Segundo a ação, Bento XVI tinha "conhecimento da situação e no mínimo não levou em consideração que esse sacerdote pudesse repetir seus crimes". Em novembro passado, um porta-voz do Tribunal de Traunstein, na Baviera, disse que o papa emérito havia manifestado a intenção de se defender de acusação. (Ansa)