Frio polar deixa quase 40 mortos na América do Norte

Pelo menos 38 pessoas morreram no Canadá e nos Estados Unidos por causas ligadas direta ou indiretamente à onda de frio polar que atinge a América do Norte desde a semana passada.

Apenas nos EUA, 34 mortes já foram confirmadas, a maioria delas em acidentes viários em ruas e estradas tomadas pelo gelo.

No Canadá, quatro pessoas faleceram no tombamento de um ônibus que derrapou em Merritt, na província da Colúmbia Britânica, por causa do asfalto congelado no último sábado (24).

A tempestade ártica também provocou caos nos aeroportos dos Estados Unidos durante o fim de semana de Natal, com milhares de voos cancelados, além de ter deixado milhões de pessoas sem energia elétrica.

Outro país que enfrenta uma intensa onda de frio no inverno boreal é o Japão, onde pelo menos 17 pessoas já morreram nos últimos 10 dias em função das nevascas. As zonas mais atingidas são a costa ocidental do arquipélago e a ilha setentrional de Hokkaido.

O governo instruiu a população das áreas mais afetadas a ficar em casa e evitar entrar em automóveis. (com agência Ansa)