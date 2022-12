Parlamento UE convida Elon Musk para depor sobre Twitter

O Parlamento Europeu convidou formalmente o atual dono do Twitter, Elon Musk, a depor em plenário sobre as recentes atitudes tomadas pela rede social e o que está sendo feito para combater a divulgação de notícias falsas, informou o porta-voz da instituição nesta terça-feira (20).



O convite foi enviado por uma carta oficial assinada pela presidente do órgão, a eurodeputada Roberta Metsola.



"O Twitter não pode se tornar inconscientemente um catalisador da incitação ao ódio, das interferências eleitorais e da desinformação", diz um trecho do documento visto pela Ansa.



Segundo Metsola, a rede social "desenvolve um papel central na vida democrática da União Europeia e permite a possibilidade de um discurso civil".



Ao longo da carta, a líder do PE lembra a Musk que, recentemente, a União Europeia adotou leis sobre os serviços digitais e que está trabalhando sobre uma nova regulamentação sobre a transparência e a questão dos algoritmos usados para publicidade política online.



"A sua presença no Parlamento Europeu permitiria ter uma discussão franca em público", acrescentou ainda Metsola.



Musk comprou o Twitter em outubro e uma série de polêmicas afetaram a rede social desde então, com demissão em massa de funcionários - o que também provocou um aumento de postagens com discurso de ódio por conta do fim de equipes que geriam as publicações -, além de reintegração de usuários banidos por ferir regras da plataforma e da polêmica da cobrança do selos de verificação. (com agência Ansa)