A Rússia definiu como "inaceitável" o acordo da União Europeia para impor um teto de 180 euros por megawatt-hora aos preços do gás natural no bloco.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, trata-se de uma "distorção de mercado". Moscou também prometeu "reagir" à medida aprovada pela UE, que busca atingir uma das principais fontes de arrecadação do regime de Vladimir Putin. (com agência Ansa)