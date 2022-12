Putin e Zelensky comem pizza juntos em presépio na Itália

Um presépio de Natal criado com massa de pizza em Nápoles, na Itália, colocou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, sentados, um de frente para o outro, à mesa de uma pizzaria, compartilhando uma margherita e bebendo vinho.

A cena faz parte de um presépio feito inteiramente com massa de pizza do restaurante Mauro Espedito, último de três gerações de pizzaiolos que todos os anos repropõem o presépio natalino.

''Reproduzi uma cena que muitos esperam ver o quanto antes: os dois dirigentes sentados à mesa conversando", explicou ele.

Espedito contou ainda que "agora mantém viva a tradição do presépio da pizza". "Quis juntar os dois personagens numa cena da vida normal com a esperança de que este pudesse ser um Natal tranquilo".

Putin

Apesar da mensagem de esperança por paz do pizzaiolo italiano, hoje o Kremlin divulgou que Putin conversou com os responsáveis pela campanha militar na Ucrânia, incluindo o ministro da Defesa, Serghiei Shoigu, o chefe do Estado-Maior, Valeri Gerassimov, e vários comandantes militares.

"Gostaria de ouvir suas propostas sobre ações a serem tomadas a curto e médio prazo", disse Putin durante a reunião.

Para o governo russo, as consequências do novo pacote de sanções impostas à Rússia recairão diretamente sobre a própria União Europeia.

"O pacote atual terá exatamente o mesmo efeito dos anteriores, o agravamento dos problemas socioeconômicos na própria UE", afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. (com agência Ansa)