Jogadora americana de basquete é libertada na Rússia

A jogadora norte-americana de basquete Brittney Griner, que estava detida na Rússia desde fevereiro, foi libertada em uma troca de prisioneiros.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, escreveu em suas redes sociais nesta quinta-feira (8) que conversou com a estrela da WNBA e confirmou que Griner está segura no avião voltando para casa.

"Ela está segura. Ela está em um avião. Ela está a caminho de casa", escreveu Biden em um tweet, que incluía algumas fotos dele no Salão Oval com Cherelle Griner.

O mandatário norte-americano não forneceu maiores detalhes sobre a soltura da atleta, mas a emissora CBS informou que Griner foi envolvida em uma troca de prisioneiros com o traficante de armas russo Viktor Bout.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, citado pela agência Tass, informou que a troca entre Griner e Bout aconteceu no aeroporto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Griner foi condenada a nove anos de prisão por possuir uma pequena quantidade de óleo de cannabis, mas ela havia sido transferida para uma colônia penal no início de novembro.

Aos 32 anos de idade, a jogadora de basquete se declarou culpada das acusações, mas garantiu que não tinha intenção de violar as leis russas. A americana é considerada uma das melhores atletas do mundo na modalidade. (com agência Ansa)