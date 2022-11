Papa cobra auxílio do Estado a mulheres vítimas de violência

O papa Francisco afirmou nesse sábado (26) que o Estado deve garantir justiça para mulheres vítimas de violência.

A declaração foi dada durante audiência com membros da Direção Central Anticrime, órgão da Polícia de Estado da Itália, um dia após a data que celebra a luta internacional pela eliminação da violência de gênero.

"Infelizmente, as mulheres muito frequentemente não apenas se encontram sozinhas enquanto enfrentam certas situações de violência, mas depois, quando o caso é denunciado, também não obtêm justiça", declarou Jorge Bergoglio aos policiais italianos.

"É preciso estar atento a isso, melhorar, mas sem cair no justicialismo. O Estado deve garantir que o caso seja acompanhado em todas as fases e que a vítima possa obter justiça o quanto antes. É necessário que as mulheres sejam colocadas a salvo", disse Francisco.

O Papa também criticou meios de comunicação de massa que veiculam "repetidas mensagens que alimentam uma cultura hedonista e consumista, na qual os modelos masculinos e femininos seguem critérios de sucesso, autoafirmação, competição, do poder de atrair o outro e dominá-lo". (com agência Ansa)