Rússia diz não querer mudar governo da Ucrânia

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta segunda-feira (21) que a Rússia não pretende mudar o governo da Ucrânia com a guerra. A afirmação oficial vem um dia depois do polêmico vice-presidente do Conselho de Segurança, Dimitri Medvedev, dizer o contrário.

"A Rússia está tentando atingir seus objetivos na operação militar especial, e essas metas podem ser atingidas de várias formas", disse aos jornalistas em sua tradicional coletiva.

Então, um repórter perguntou se derrubar o atual governo era um dos objetivos e Peskov respondeu com um seco "não".

Neste domingo (20), Medvedev - um dos principais conselheiros do presidente Vladimir Putin, usou o Telegram para postar uma mensagem dizendo ser "fato indiscutível" que Kiev "é uma cidade russa" e que ela "vai ser restituída" ao seu "país-natal".

Além disso, os próprios ucranianos acreditam que a queda do presidente Volodymyr Zelensky era o primeiro objetivo do conflito iniciado em fevereiro.

No entanto, por conta de diversas derrotas no campo de batalha, a guerra agora se concentra nas áreas separatistas do Donbass e ao sul do território. (com agência Ansa)