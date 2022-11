ONU aprova resolução que responsabiliza Rússia por danos à Ucrânia

A Assembleia Geral da ONU aprovou nessa segunda-feira (14) uma resolução não vinculativa que pede que a Rússia seja responsabilizada por suas violações do direito internacional na Ucrânia.

O texto, adotado por 94 votos a favor, 14 contra e 73 abstenções, exige que os 193 países membros das Nações Unidas criem "um registro internacional" para documentar as reivindicações por danos, perdas ou lesões a ucranianos causadas pelo regime de Vladimir Putin.

Entre os países que recusaram a resolução estão Rússia, China, Bahamas, Belarus, Coreia do Norte, Cuba, África Central, Eritreia, Etiópia, Irã, Mali, Nicarágua, Síria e Zimbábue. Já a Índia está entre as nações que se abstiveram. (com agência Ansa)