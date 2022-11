Oito bilhões de pessoas no mundo, diz ONU; justiça climática mais difícil

A população mundial passou de 8 bilhões de pessoas nesta terça-feira, informou a Organização das Nações Unidas, alertando que mais dificuldades estão reservadas para regiões que já enfrentam escassez de recursos devido às mudanças climáticas.

Seja comida ou água, baterias ou gasolina, haverá menos para circular à medida que a população global crescer mais 2,4 bilhões de pessoas até a década de 2080, de acordo com projeções da ONU.

"Cada pessoa precisa de combustível, madeira, água e um lugar para chamar de lar", disse Stephanie Feldstein, diretora de população e sustentabilidade do Centro de Diversidade Biológica.

A pressão por recursos será especialmente assustadora nas nações africanas, onde se espera que as populações cresçam, dizem os especialistas. Estes também estão entre os países mais vulneráveis aos impactos climáticos e que mais precisam de financiamento nesta área.

Na África Subsaariana, onde cerca de 738 milhões de pessoas já vivem sem suprimentos alimentares adequados, a população deve aumentar em 95% até meados do século, segundo o Instituto de Economia e Paz. O think tank alertou em um relatório de outubro que grande parte da África subsaariana será insustentável em meados do século.

'UM SINAL DE SUCESSO HUMANO'



Globalmente, o marco de 8 bilhões de habitantes representa 1 bilhão de pessoas adicionadas ao planeta apenas nos últimos 11 anos.

Atingir 8 bilhões de pessoas é "um sinal de sucesso humano, mas também é um grande risco para o nosso futuro", disse John Wilmoth, diretor da divisão de população da ONU.

Os países de renda média, principalmente na Ásia, responderam pela maior parte desse crescimento, ganhando cerca de 700 milhões de pessoas desde 2011. A Índia adicionou cerca de 180 milhões de pessoas e deve superar a China como a nação mais populosa do mundo no próximo ano.

No entanto, os nascimentos têm diminuído constantemente nos Estados Unidos, Europa e Japão. A China também tem lutado com o legado de seu programa One Child Policy (política do filho único) e no ano passado pediu às famílias que tivessem um segundo e até terceiro filhos, pois também limita o acesso a abortos não médicos.

Mesmo enquanto a população global atinge novos máximos, os demógrafos observam que a taxa de crescimento caiu constantemente para menos de 1% ao ano. Isso deve impedir que o mundo atinja 9 bilhões de pessoas até 2037. A população dos projetos da ONU atingirá um pico de cerca de 10,4 bilhões de pessoas na década de 2080 e permanecerá nesse nível até 2100.

"Uma grande parte desta história é que esta era de rápido crescimento populacional que o mundo conhece há séculos está chegando ao fim", disse Wilmoth.

PREOCUPAÇÃO CRESCENTE



A maioria dos 2,4 bilhões de pessoas a serem adicionadas antes dos picos populacionais globais nascerá na África Subsaariana, marcando um afastamento da China e da Índia.

"As cidades africanas vão, em média, crescer", disse Deborah Balk, pesquisadora demográfica da City University of New York. Isso deixará mais milhões de moradores urbanos expostos a ameaças climáticas, como o aumento do nível do mar.

Em todo o mundo, "a zona costeira é desproporcionalmente urbana", disse ela. "Cerca de uma em cada 10 pessoas vive na zona costeira de baixa altitude."

A cidade costeira nigeriana de Lagos, por exemplo, está projetada para se tornar a maior cidade do mundo até o final do século.

O rápido crescimento populacional combinado com as mudanças climáticas provavelmente causará migração em massa e conflitos nas próximas décadas, disseram especialistas.

E ter mais pessoas no planeta coloca mais pressão sobre a natureza, pois as pessoas competem com a vida selvagem por água, comida e espaço. Mas o quanto eles consomem é igualmente importante, sugerindo que os formuladores de políticas podem fazer uma grande diferença ao exigir uma mudança nos padrões de consumo.

As emissões de carbono do 1% mais rico, ou cerca de 63 milhões de pessoas, foram mais que o dobro das emissões da metade mais pobre da humanidade entre 1990 e 2015, de acordo com uma análise de 2020 do Stockholm Environment Institute e da organização sem fins lucrativos Oxfam International.

O impacto da humanidade no mundo natural "tem mais a ver com como nos comportamos do que com quantos somos", disse Wilmoth.