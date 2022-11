Forte explosão no centro de Istambul deixa mortos e feridos

Uma forte explosão foi registrada neste domingo (13) em uma rua movimentada na área de Taksim, no centro de Istambul, e deixou "vários mortos e feridos", informaram as autoridades turcas.

De acordo com a imprensa local, o incidente ocorreu na rua Istiklal, por volta das 16h20 (horário local), e relatos divulgados nas redes sociais informam que as lojas da avenida foram fechadas e o espaço interditado.

O prefeito de Istambul, Ali Yerlikaya, especificou que pelo menos seis pessoas morreram e 53 ficaram feridas. Muitas equipes de saúde e policiais foram enviadas ao local.

Em vídeos publicados no Twitter - alguns feitos por câmeras de vigilância -, é possível ver o instante da explosão, que aparentemente ocorreu no meio de pedestres, e vários corpos ensanguentados no chão.

A causa da explosão ainda não foi esclarecida, mas as autoridades turcas, conforme o site Mynet, não excluem um possível ataque terrorista. O portal explica que as forças de segurança estão analisando as gravações das câmeras para determinar onde uma sacola cheia de explosivos teria sido colocada por um pedestre.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, classificou a explosão como um "ataque covarde" e ressaltou que "nossa nação deve ter certeza de que os responsáveis pela situação em Istiklal serão punidos como merecem".

Entre 2015 e 2016, vários ataques terroristas contra Istambul foram assumidos pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI). No dia 10 de março de 2016, inclusive, um ataque provocou um massacre na rua Istiklal, o coração comercial de Taksim.

Na ocasião, um terrorista suicida se explodiu em frente ao gabinete do governador do distrito, causando cinco mortes e 36 feridos, incluindo 12 turistas estrangeiros. Já em 22 de março do mesmo, o Ministério do Interior da Turquia disse que as investigações concluíram que o EI havia organizado o ataque. (com agência Ansa)