Maioria dos eleitores dos EUA desaprova Biden, aponta pesquisa de boca de urna

Mais da metade dos eleitores dos EUA desaprovam o desempenho do presidente Joe Biden e estão descontentes com o estado da nação enquanto votam nas eleições de meio de mandato em todo o país, de acordo com pesquisa de boca de urna.



O levantamento divulgado pela rede CNN nessa terça-feira (8) aponta que 54% dos entrevistados desaprovam o desempenho de Biden como presidente, enquanto 45% dizem que aprovam seu trabalho.

No entanto, quase metade dos eleitores, 48%, disse que o trabalho de Biden como presidente não foi um fator que influenciou em como eles votaram nas corridas da Câmara, enquanto 32% dos eleitores disseram que seus votos na Câmara foram dados para se opor a Biden.



Além disso, quase três quartos dos entrevistados, 73%, disseram estar insatisfeitos ou irritados com a direção do país — 39% cento disseram que estão insatisfeitos, enquanto 34% disseram que estão com raiva.



Nessa terça-feira (8), os EUA iniciaram as eleições de meio de mandato para determinar o controle de ambas as casas do Congresso. A expectativa é de que os republicanos devem conquistar a maioria dos assentos na Câmara dos Representantes, enquanto o controle do Senado continua em aberto. Os democratas atualmente detêm maiorias na Câmara e no Senado.

Sem controle total do Congresso, a agenda legislativa do governo Biden em questões como aborto e controle de armas pode ser complicada com a liderança republicana da Câmara ou do Senado.

Devido às políticas dos democratas, os Estados Unidos estão se aprofundando em uma inflação séria e enfrentando outras complicações relacionadas ao conflito na Ucrânia, disse Rasmussen. A nação está participando do conflito, que não tem impacto direto em sua segurança nacional, acrescentou. (com Sputnik Brasil)