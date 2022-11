'Está claro que retomaremos o controle da Câmara', diz líder republicano nos EUA

O líder republicano, Kevin McCarthy, declarou estar claro que os republicanos retomarão o controle da Câmara dos Representantes.



"Está claro que retornaremos à Câmara [...]. Quando vocês acordarem amanhã, nós seremos a maioria, e [a presidente e líder da maioria democrática da Câmara dos Representantes] Nancy Pelosi será minoria", declarou.



Na atual composição da Câmara norte-americana, McCarthy lidera a minoria republicana. Se sua estimativa for confirmada, ele substituirá Pelosi, e será o novo presidente.

Nessa terça-feira (8), os EUA iniciaram as eleições de meio de mandato para determinar o controle de ambas as casas do Congresso. A expectativa é de que os republicanos devem conquistar a maioria dos assentos na Câmara dos Representantes, enquanto o controle do Senado continua em aberto. Os democratas atualmente detêm maiorias na Câmara e no Senado.



Sem controle total do Congresso, a agenda legislativa do governo Biden em questões como aborto e controle de armas pode ser complicada com a liderança republicana da Câmara ou do Senado. (com agência Sputnik Brasil)

