França investiga 11 bispos por abusos sexuais de menores

O presidente da Conferência Episcopal da França, Eric de Moulins-Beaufort, afirmou em coletiva nesta segunda-feira (7) que há 11 bispos ou bispos eméritos investigados por diversos tipos de crimes de abusos sexuais contra menores de idade.

Os religiosos são investigados tanto na esfera judicial francesa como em procedimentos internos da Igreja no país.

Entre os acusados, estão figuras muito conhecidas no país, como Michel Santier, ex-arcebispo de Créteil, que em 2021 foi punido pelo Vaticano por "abusos espirituais resultando em 'voyeurismo' a dois homens maiores de idade" nos anos 1990.

Outro citado é o monsenhor Jean-Pierre Bernard Ricard, ex-bispo de Bordeaux, e que já reconheceu um comportamento "repreensível" sobre um jovem de 14 anos em episódio ocorrido há 35 anos.

Ainda conforme Moulins-Beaufort, as acusações são sobre uma "grande diversidade de situações, dos fatos perpetrados ou aos quais são acusados".

A coletiva ocorreu na cidade de Lourdes, no sul da França, onde os 120 membros da Conferência Episcopal debatem desde a última quinta-feira (3) assuntos referentes à Igreja Católica no país, incluindo o trabalho sobre "propostas concretas" para melhorar a comunicação e a transparência sobre medidas canônicas e de direito eclesiástico no caso de religiosos envolvidos em casos de violências sexuais. (com agência Ansa)