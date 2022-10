Museu italiano acolhe artistas da Ucrânia

Uma iniciativa do Museu Nacional Maxxi do Século 21, na Itália, está acolhendo artistas da Ucrânia em uma vila medieval na província de L'Aquila até março de 2023.

O programa prevê a disponibilização de residências para hospedar artistas do país afetado pela guerra iniciada pelo regime de Vladimir Putin em 24 de fevereiro. Eles vão viver e trabalhar em Fontecchio, uma vila medieval que se concentrou na arte e na cultura para o renascimento do território de após o terremoto de 2009 em L'Aquila.

Desde o final de setembro Sahaydakovskyy é um dos quatro artistas convidados para o programa de residências que o museu realizou com o apoio do Ministério da Cultura, em colaboração com o município e a fundação Imago Mundi.

"No dia 23 de fevereiro eu estava na minha cama em casa. No dia 24 acordei e para mim, para o meu país, tudo mudou. Os olhos azuis, cigarro na mão, voz que às vezes se abre em grandes gargalhadas, em outras se torna baixa pela comoção", contou à ANSA Andriy Sahaydakovskyy, nascido em 1957 e o mais importante artista ucraniano vivo, que através de instalações multimídia representa a vida cotidiana do absurdo.

"Amanhã vou para casa, depois devo voltar aqui porque já tenho algumas ideias para concretizar. Mesmo que fazer planos no momento seja complicado", acrescentou.

A iniciativa prevê um semestre dedicado a talentos do país atormentado pela guerra de Putin e também conta com Lucy Ivanova, uma das pintoras mais interessantes de sua geração, apaixonada pelo naturalismo; Petro Ryaska, que dirige um dos melhores programas de residência na Ucrânia; e Olena Turyanska, que busca a harmonia e a simetria da realidade através do desenho e da escultura.

"A postura dos Maxxi é clara: através da arte queremos continuar a apoiar a resistência, a identidade e a cultura do povo ucraniano", reforçou a presidente da galeria, Giovanna Melandri, que logo após a invasão queria receber a exposição "Ucrânia. Histórias Curtas. Artistas contemporâneos da Ucrânia".

A expectativa é de que no dia 24 de novembro também haverá a leitura 'Plantando uma flor na terra queimada', estrelada pelas poetisas ucranianas Natalia Beltchenko, Iya Kiva, Oksana Stomina e Elina Sventsytska".

Escolhidos em uma lista proposta por Solomia Savchuk, chefe de Arte Contemporânea do Arsenal Mystetskyi em Kiev, e Maria Lanko que, junto com Borys Filonenko e Lizaveta German, fizeram a curadoria do Pavilhão Ucraniano na Bienal de Veneza, os quatro artistas "já vivem em Fontecchio, uma vila que graças ao projeto se tornou uma comunidade de artistas de todo o mundo".

"A arte contemporânea ucraniana hoje é atravessada pela consciência de uma identidade nacional muito forte. O programa de residência é uma oportunidade, para nós e para eles, sem pressão", explicou o diretor do museu Maxxi Arte, Bartolomeo Pietromarchi.

Sahaydakovskyy contou que veio de Lviv, na fronteira com a Polônia, a parte mais tranquila, pelo menos no início do conflito. "Os primeiros meses foram muito difíceis. Eu nem entendi meu estado de espírito. Então, é terrível dizer, o homem se acostuma com tudo. Você acorda sabendo que a qualquer momento as sirenes podem tocar ou você pode ser bombardeado, mas você desce ao laboratório para trabalhar. Aqui, pelo menos, as bombas não caem", comemorou.

Para ele, o encontro com Fontecchio já foi proveitoso. "Escolhi um local interessante: uma igreja hoje também ligada à restauração. Tenho em mente uma ideia ligada justamente a esse espaço", disse Sahaydakovskyy, acrescentando que sobre o conflito "ainda não metabolizei".

"Quando terminar e eu tiver pensado e repensado, talvez saia alguma coisa. Mas agora não. Agora só posso documentar os crimes que estão sendo cometidos", concluiu. (com Agência Ansa)