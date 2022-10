Prefeito de Roma declara apoio a Lula contra Bolsonaro

O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, anunciou nesta terça-feira (25) seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.

"Meu caro amigo Lula, quero te enviar meu abraço e meus votos de sucesso na eleição do próximo dia 30 de outubro", declarou o político italiano em português em um vídeo publicado pelo petista no Twitter.

Agradeço o apoio do prefeito de Roma, meu amigo @gualtierieurope. Vamos voltar para construir um governo ainda melhor para o povo brasileiro. Um abraço. pic.twitter.com/1ihTLu9IsO — Lula 13 (@LulaOficial) October 25, 2022

Segundo Gualtieri, o período em que Lula governou o Brasil (2003-2011) foi repleto de "desenvolvimento econômico e social sem antecedentes no país" e "fonte de grande admiração e inspiração no mundo inteiro".

"A saída da pobreza de dezenas de milhões de famílias serviu de exemplo para muitos governos a nível internacional", lembrou Gualtieri, acrescentando que Lula "deu uma contribuição fundamental para um sistema econômico mundial mais justo e mais atento às instâncias dos países em desenvolvimento".

O prefeito da "cidade eterna" afirmou ainda que em Roma todos estão torcendo para o petista voltar "a guiar esse grande país amado por todos os italianos".

Na gravação, Gualtieri enfatiza que, com a volta de Lula para a presidência, "o povo brasileiro retomará o caminho da justiça social, do desenvolvimento, do resgate que tanto merece".

"Força, Lula. No dia 30 de outubro, você tem que ganhar e levar a cumprimento sua histórica missão para um Brasil mais próspero, mais unido, mais justo", concluiu o prefeito italiano, deixando "um forte abraço" para o petista.

Lula, por sua vez, agradeceu o apoio do prefeito de Roma, membro do Partido Democrático (PD) na Itália e seu “amigo”, e garantiu que voltará “para construir um governo ainda melhor para o povo brasileiro”.

Assim como boa parte da esquerda italiana, Gualtieri é admirador de Lula e chegou a visita-lo na cadeia em Curitiba, em julho de 2018. Meses antes, havia dito que o ex-presidente do Brasil era vítima de um “processo grotesco”, em referência ao caso tríplex do Guarujá.

No primeiro turno, Lula teria sido eleito se fossem considerados apenas os votos dados pelos cidadãos brasileiros residentes na Itália. Só em Roma, a vantagem do petista foi de 54,76% (2.294) a 33,44% (1.401) para Bolsonaro.

O segundo turno das eleições acontece no próximo domingo (30), e, de acordo com as pesquisas, Lula tem cerca de 50% de intenção de votos contra 43% do atual presidente do país. (com agência Ansa)