Irã pode condenar 4 pessoas à morte por protestos

São ao menos 315 as pessoas que vão responder criminalmente pelos protestos realizados no Irã desde o dia 16 de setembro, data da morte da jovem Mahsa Amini, informaram as autoridades judiciárias nesta segunda-feira (24).

Quatro dos acusados podem ser condenados à morte se forem considerados culpados.

O procurador do tribunal revolucionário, Ali Salehi, afirmou que essas pessoas "criaram insegurança através do uso das armas" e que "fizeram uma colusão contra a segurança, [...] propaganda contra o regime e danos à ordem pública".

A morte de Amini, que ocorreu sob detenção da chamada "polícia da moral e dos bons costumes, por não usar corretamente o véu islâmico desencadeou uma forte onda de manifestações populares tanto pelo falecimento como pedindo por mais direitos para as mulheres.

Oficialmente, o governo diz que a jovem de 22 anos morreu "por uma doença".(com agência Ansa)