Xi Jinping é eleito para o 3º mandato presidencial na China

O comitê também confirmou Xi Jinping para um terceiro mandato como presidente do Conselho Militar, conforme a informação publicada. A decisão foi tomada após os resultados da primeira sessão plenária do 20º Comitê Central do PCC.



Durante a plenária, foi eleita uma nova composição para o Politburo e o Comitê Permanente do Politburo, que incluiu os funcionários mais influentes do partido que, nos próximos cinco anos, tomarão as decisões mais importantes sobre a direção futura do desenvolvimento do partido e do país.



Para o Comitê Permanente, foram eleitos sete membros, sendo quatro deles novos — Li Qiang, Ding Xuexiang, Cai Qi e Li Xi.

"Acreditamos que todas as decisões e planos estabelecidos no congresso e todos os seus resultados desempenharão um papel significativo na orientação e sustentação de nossos esforços para construir um país socialista moderno em todos os aspectos, promover o rejuvenescimento nacional em todas as frentes e garantir novas vitórias para o socialismo com características chinesas", afirmou Xi.

O presidente chinês pediu ainda que o partido mantenha o foco para promover a união e liderança do povo chinês, com o objetivo de cumprir metas e tarefas estabelecidas no 20º Congresso Nacional do PCC.



"Devemos permanecer confiantes em nossa história, exibir maior iniciativa histórica e ter coragem para lutar e coragem para vencer", disse ele.



O Congresso do Partido Comunista da China tradicionalmente ocorre a cada cinco anos, elegendo a composição do Comitê Central do PCC e da Comissão Central de Inspeção Disciplinar. (com agência Sputnik Brasil)