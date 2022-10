Tajani ligará para Ucrânia em 1º ato como chanceler da Itália

O novo ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, anunciou neste sábado (22) que seu primeiro ato como chanceler será um telefonema para seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

Em entrevista ao telejornal Tg4 dedicado ao juramento do novo governo, o ex-presidente do Parlamento Europeu disse que expressará "solidariedade e proximidade a um país invadido pela Rússia que, com o apoio da Otan e da UE, está defendendo sua independência".

Nos últimos dias, Tajani já havia garantido que é "totalmente a favor" da Organização do Tratado do Atlântico Norte e contra a invasão da Rússia à Ucrânia.

O coordenador nacional do partido conservador Força Itália (FI), sigla fundada e presidida por Silvio Berlusconi, veio a público após o ex-premiê ter criado uma saia justa para a coalizão de governo, liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni, devido às suas posições alinhadas ao Kremlin.

Nesta semana, Berlusconi disse ter "retomado relações" com o presidente russo, Vladimir Putin, seu amigo de longa data, e enfatizou que o líder de Moscou foi pressionado a iniciar a guerra devido a supostos aumentos dos ataques da Ucrânia contra as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk.

As posições do ex-premiê criaram constrangimento para Meloni, que tem tentado se vender como uma líder moderada e alinhada à Otan e à União Europeia. (com agência Ansa)