Ucrânia acusa Rússia de destruir patrimônio cultural em áreas ocupadas

O Estado-Maior do Exército da Ucrânia publicou um relatório nessa quarta-feira (19) em que acusa a Rússia de destruir o patrimônio cultural nas áreas ocupadas do país. O documento foi repercutido pelo portal Ukrinforms"Os invasores destroem o patrimônio, saqueando museus e queimando os livros da literatura ucraniana", diz a nota. Além disso, o Ministério da Cultura do país divulgou que documentou mais de 500 crimes de guerras russos contra o setor.

Os dados também foram citados pelo embaixador ucraniano na Itália, Yaroslav Melnyk, durante a apresentação da Feira Internacional de Arte Moderna e Contemporânea de Roma, que ocorrerá entre 17 e 20 de novembro, e que terá a Ucrânia como destaque.

"Já somam centenas de milhões de euros os danos ao nosso patrimônio cultural. Nós temos ainda muitos artistas que estão na pátria, mas os russos não querem que nós mantenhamos a nossa cultura. Os invasores queimaram livros e estão destruindo os museus que ficam nas zonas rurais - e eles eram realmente os alvos dos ataques", disse aos presentes.

Dizendo que a "aspiração pela vida e pela paz está no DNA da Ucrânia", Melnyk pontuou ainda que o povo local "nunca invadiu territórios estrangeiros, mas agora está sendo obrigado a defender com armas a nossa história e a nossa cultura".

"Com a nossa presença em Roma queremos interpretar a situação atual, dando atenção ao papel da arte e da linguagem artística que pode ser percebida também no rugido da guerra", finalizou. (com agência Ansa)