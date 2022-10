Povo ucraniano recebe Prêmio Sakharov da União Europeia

O povo ucraniano, representado pelo seu presidente, Volodymyr Zelensky, seus líderes eleitos e a sociedade civil, recebeu o Prêmio Sakharov 2022, dado pela União Europeia, como o máximo reconhecimento pela liberdade de pensamento, informa o Parlamento Europeu nesta quarta-feira (19).

Os outros dois finalistas eram o fundador do Wikileaks, Julian Assange, e a Comissão pela Verdade da Colômbia.

Segundo a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, "o prêmio é para aqueles ucranianos que estão lutando em campo, por aqueles que foram forçados a fugir, por aqueles que perderam seus parentes e amigos, por aqueles que se levantam e lutam pelo que acreditam".

"Eu sei que o bravo povo da Ucrânia não vai se render - e nem nós", acrescentou.

O anúncio do Parlamento ainda acrescenta que a "guerra de agressão russa é injustificada" e que está causando "enormes danos" aos ucranianos. O documento ainda destaca que os ucranianos não estão só lutando para "proteger suas casas e sua soberania", mas também pelos "valores europeus" contra um "regime brutal que busca minar a nossa democracia, nos enfraquecer e nos dividir".

"Eles estão se mantendo firmes pelo que acreditam. Lutando por nossos valores. Protegendo a democracia, a liberdade e o estado de direito. Arriscando as suas vidas por nós. E hoje são os orgulhosos vencedores do Prêmio Sakharov. Ninguém é mais merecedor", escreveu Metsola após o pronunciamento em seu Twitter.

A entrega do prêmio em si está marcada para uma cerimônia em Estrasburgo no dia 14 de dezembro.

Entregue pela primeira vez em 1988, à época para Nelson Mandela e Anatoli Marchenko, o Prêmio Sakharov leva o nome do dissidente soviético, o cientista Andrei Sakharov. A ideia é reconhecer indivíduos, grupos e organizações que contribuem e lutam na defesa do direitos humanos no mundo. Os vencedores recebem, além da medalha, um valor de 50 mil euros. (com agência Ansa)