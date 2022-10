Neymar diz em tribunal que assinava documentos que seu pai pedia

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, afirmou durante o julgamento em Barcelona, na Espanha, que apenas assinava os documentos que seu pai pedia.

"Eu sempre assinei o que meu pai me disse para assinar. Ele sempre foi responsável por isso e cuidou de tudo, assino o que ele me manda assinar", assegurou o craque brasileiro durante as perguntas dos representantes do Ministério Público espanhol.

O depoimento do astro do PSG foi antecipado a pedido de seus advogados, pois Neymar precisa defender a equipe parisiense na sexta-feira (21) e na próxima terça-feira (25).

O jogador não necessitará se apresentar presencialmente durante o julgamento em Barcelona, mas deverá prestar futuramente outro depoimento por videoconferência.

Neymar vem sendo julgado pelas autoridades espanholas por supostas irregularidades cometidas durante sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2013. Os pais do astro e alguns ex-dirigentes dos dois clubes, que foram acusados de corrupção entre particulares e fraude, também estão envolvidos no caso. (com agência Ansa)