Kiev é atingida após Putin ordenar 'resposta dura' ao ataque à ponte da Crimeia

A Rússia disparou mísseis de cruzeiro contra cidades da Ucrânia durante a hora do rush nesta segunda-feira de manhã, matando civis e desligando energia, no que o presidente Vladimir Putin declarou ser uma vingança por ataques ucranianos, incluindo uma ponte para a Crimeia.

Os mísseis atingiram cruzamentos movimentados, parques e locais turísticos no centro de Kiev com uma intensidade nunca vista mesmo quando as forças russas tentaram capturar a capital no início da guerra.

Explosões também foram relatadas em Lviv, Ternopil e Zhytomyr no oeste da Ucrânia, Dnipro e Kremenchuk no centro da Ucrânia, Zaporizhzhia no sul e Kharkiv no leste.

Em um discurso televisionado, Putin disse que ordenou ataques "massivos" de longo alcance contra alvos de energia, comando e comunicação ucranianos, usando mísseis disparados do ar, mar e terra, em resposta ao que ele descreveu como ataques terroristas, incluindo a explosão de sábado na ponte do Estreito de Kerch.

"O regime de Kiev, com suas ações, se colocou no mesmo nível das organizações terroristas internacionais. Com os grupos mais odiosos. Deixar esses atos sem resposta é simplesmente impossível", disse Putin.

O Kremlin foi humilhado no sábado quando uma explosão danificou a única ponte sobre o Estreito de Kerch que liga a península da Crimeia na Ucrânia, anexada por Moscou em 2014, à Rússia propriamente dita. A Ucrânia não assumiu a responsabilidade pela explosão na ponte, mas a celebrou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que os ataques desta segunda-feira foram programados deliberadamente para matar pessoas e para derrubar a rede elétrica da Ucrânia. Seu primeiro-ministro disse que 11 grandes metas de infraestrutura foram atingidas em oito regiões, deixando partes do país sem energia, água ou aquecimento.

Em Kiev, o corpo de um homem de jeans jazia em uma rua em um cruzamento importante, cercado por carros em chamas. Em um parque, um soldado cortou as roupas de uma mulher que estava deitada na grama para tentar tratar seus ferimentos. Duas outras mulheres estavam sangrando nas proximidades.

'ESTÃO TENTANDO NOS DESTRUIR'



Uma enorme cratera se abriu ao lado de um parquinho infantil em um parque central de Kiev. Os restos de um aparente míssil foram enterrados, fumegando na lama.

Mais rajadas de mísseis atingiram a capital novamente no final da manhã. Pedestres se amontoavam na entrada das estações de metrô e dentro dos estacionamentos.

A Alemanha disse que um prédio que abriga seu consulado em Kiev foi atingido no ataque de segunda-feira, embora não tenha sido usado desde que a guerra começou em 24 de fevereiro.

A União Europeia condenou os "ataques bárbaros e covardes".

No meio da manhã, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que a Rússia havia disparado 81 mísseis de cruzeiro, e as defesas aéreas da Ucrânia derrubaram 43 deles. A polícia disse que pelo menos cinco pessoas morreram e 12 ficaram feridas em Kiev.

Imagens de câmeras de segurança mostraram estilhaços e chamas envolvendo uma passarela com fundo de vidro em um vale arborizado no centro da cidade, um dos locais turísticos mais populares de Kiev. Um pedestre fugiu da explosão. A Reuters mais tarde viu uma enorme cratera sob a ponte, que foi danificada, mas permaneceu de pé.

"Eles estão tentando nos destruir e nos varrer da face da terra", disse Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram. "As sirenes de ataque aéreo não diminuem em toda a Ucrânia."

Mais tarde, Zelenskiy filmou uma mensagem de vídeo em um telefone celular em uma rua vazia no centro de Kiev. Ele disse que as greves tinham dois alvos principais: infraestrutura energética e pessoas.

"Tal hora e tais alvos foram especialmente escolhidos para causar o máximo de dano possível", disse ele.

O primeiro-ministro Denys Shmygal prometeu restaurar os serviços públicos o mais rápido possível. Autoridades informaram que a energia caiu na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, e nas proximidades de Poltava.

O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, tuitou: "A única tática de Putin é o terror em cidades pacíficas da Ucrânia, mas ele não vai quebrar a Ucrânia. Esta é também sua resposta a todos os apaziguadores que querem conversar com ele sobre a paz: Putin é um terrorista que fala com mísseis."

Olena Somyk, 41, abrigada com sua filha de 6 anos, Daria, em uma garagem subterrânea onde centenas de outras pessoas esperavam a liberação, havia chegado a Kiev no início da guerra, depois de fugir pela Rússia e pela Europa da cidade de Kherson, no sul, ocupada pelos russos.

"Realmente, acho que eles fizeram isso porque são bastardos", disse Somyk. Putin, disse ela, "é um homenzinho raivoso, então não sabemos mais o que esperar".

ESCALA DA BIELORRÚSSIA



Em outro sinal de possível escalada, o aliado mais próximo de Putin, o presidente Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, disse nesta segunda-feira que ordenou que tropas se mobilizassem em conjunto com forças russas perto da Ucrânia, que ele acusou de planejar ataques à Bielorrússia com seus apoiadores ocidentais.

"Seus proprietários os estão pressionando para iniciar uma guerra contra a Bielorrússia para nos arrastar para lá", disse ele, sem citar evidências. Lukashenko permitiu que a Bielorrússia fosse usada como plataforma para a Rússia no início da guerra, mas não enviou suas tropas para lutar.

Comentaristas da televisão russa têm pedido cada vez mais uma retaliação maciça contra a Ucrânia, com a liderança militar enfrentando críticas públicas pela primeira vez, já que as forças russas foram derrotadas no campo de batalha.

Ramzan Kadyrov, o líder firmemente pró-Kremlin da região da Chechênia da Rússia que exigiu nos últimos dias que os comandantes militares fossem demitidos, saudou os ataques de segunda-feira: "Agora estou 100% satisfeito com a forma como a operação militar especial está sendo conduzida".

"Nós avisamos Zelensky, que a Rússia ainda nem começou, então pare de reclamar... e fuja! Fuja sem olhar para o Ocidente", escreveu ele.

A Ponte Kerch, que Putin inaugurou pessoalmente, é uma importante rota de abastecimento para as forças russas no sul da Ucrânia e um símbolo do controle russo da Crimeia.

A Rússia enfrentou grandes reveses no campo de batalha desde o início de setembro, com as forças ucranianas rompendo as linhas de frente e recapturando território. Putin respondeu às perdas ordenando a mobilização de centenas de milhares de reservistas, proclamando a anexação do território ocupado e ameaçando repetidamente o uso de armas nucleares.