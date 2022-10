ONU cria relatoria para monitorar Rússia pela 1º vez e Brasil se abstém durante votação

O Conselho de Direitos Humanos da ONU criou, nessa sexta (7), pela primeira vez, uma relatoria especial com intuito de vigiar a repressão aos opositores do governo do presidente da Rússia, Vladimir Putin.



Entretanto, novamente,, o Brasil se absteve na votação. Junto a Brasília, outros 24 Estados-membros como Honduras, Índia, Indonésia, México e Paquistão também se abstiveram de apoiar a relatoria que pretende 'coletar, examinar e avaliar informações relevantes de todas as partes interessadas, incluindo a sociedade civil russa, dentro e fora do país'.



Houve ainda seis votos contra: da Bolívia, China, Cuba, Eritreia, Cazaquistão e Venezuela.

Moscou fazia parte do conselho até abril deste ano, quando a Assembleia-Geral votou para expulsá-la devido à carnificina que tem promovido na Ucrânia, mas como mantém a posição de observadora, a Rússia pode se expressar na plenária. Assim como no voto dessa sexta-feira, o Brasil também se absteve há seis meses.



A missão brasileira não se pronunciou durante a votação em Genebra hoje (7) e o Itamaraty não se justificou sobre o posicionamento. A abstenção, contudo, vai de encontro a política de parceria entre Brasil e Rússia tecida nos últimos meses pelo governo Bolsonaro.



Quinta (6), o país também se absteve em votação histórica nas Nações Unidas no âmbito do projeto norte-americano e europeu contra China. (com agência Sputnik Brasil)