Coreia do Norte dispara míssil balístico sobre Japão

Um míssil balístico disparado nesta terça-feira (4) pela Coreia do Norte passou por cima do território japonês e deixou o país em alerta. O governo local até emitiu pedidos de evacuação e informou que o projétil teria caído no Oceano Pacífico.

Em um alerta divulgado por volta das 7h29 (local), as autoridades japonesas pediram para que diversos moradores fossem evacuados de prédios para abrigos protegidos. Alguns minutos depois, a Guarda Costeira do país comunicou que o míssil havia caído no mar.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, condenou o novo teste balístico efetuado por Pyongyang, principalmente por ter sobrevoado o seu território, coisa que não acontecia há mais de cinco anos.

"Um míssil balístico provavelmente passou sobre nosso país antes de cair no Oceano Pacífico. Este é um ato de violência que segue se repetindo devido aos recentes lançamentos de mísseis balísticos. Nós o condenamos fortemente", declarou o político.

Segundo as investigações iniciais, o míssil balístico disparado pela Coreia do Norte poderia ser do tipo de médio alcance (Irbm). O projétil teria percorrido cerca de quatro mil quilômetros e caído no mar a cerca de três mil quilômetros de distância da costa noroeste da prefeitura de Aomori.

A Coreia do Sul, por sua vez, confirmou ter detectado o lançamento de Mupyong-ri, na província de Jagang. As autoridades locais especificaram que realiam uma análise detalhada para verificar as especificações do míssil.

"A série de testes de mísseis balísticos da Coreia do Norte fortalecerá ainda mais as capacidades de dissuasão e resposta da aliança da Coreia do Sul com os Estados Unidos e apenas aprofundará o isolamento do Norte da comunidade internacional", criticou Seul.

Os ministros das Relações Exteriores do Japão, dos EUA e da Coreia do Sul condenaram o novo teste de Pyongyang, assim como o presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, que afirmou que a ação foi uma "agressão injustificável ".

A Casa Branca revelou que os Estados Unidos consultaram o Japão e a Coreia do Sul para uma resposta "robusta". O Exército de Seul fez um exercício de "bombardeio de precisão" em um campo de tiro localizado na ilha desabitada de Jikdo, no Mar Amarelo. A manobra teve a participação de aviões de guerra de Washington.

O intenso período de testes de armas de Pyongyang ocorre ao mesmo tempo que Seul, Tóquio e Washington intensificam os exercícios militares conjuntos para combater as crescentes ameaças do Norte. (com agência Ansa)