Briga em jogo na Indonésia matou ao menos 32 crianças

Pelo menos 32 crianças morreram após a briga generalizada que aconteceu em um estádio de futebol em Maland, na Indonésia.

De acordo com um funcionário do Ministério da Mulher e Proteção à Criança, o menor de idade mais novo a falecer no tumulto tinha entre três e quatro anos de idade. No total, por volta de 170 pessoas morreram durante a confusão.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, ordenou no último domingo (2) a interrupção temporária de todas as atividades relacionadas ao futebol no país em virtude da tragédia.

"Foi uma surpresa para todos, pois jogamos no estádio do Arema há três semanas e não houve nenhum problema. As pessoas aqui são muito reservadas, mas há muitos fanáticos por futebol e algumas vezes a situação se torna incontrolável", disse o espanhol Luis Milla, ex-técnico da seleção indonésia em entrevista à emissora RAC1. (com agência Ansa)