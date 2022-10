De Trump a Orbán: os líderes que apoiam Bolsonaro

De Donald Trump Júnior ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, diversos líderes da direita mundial declararam apoio ao atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), na disputa pela reeleição, um dia antes da votação.

O filho do ex-presidente dos EUA Donald Trump publicou um vídeo de 13 segundos, dirigindo-se aos brasileiros. "Bolsonaro é um grande amigo dos Estados Unidos e a única pessoa que pode impedir a propagação do socialismo e do comunismo na América do Sul", disse.

Por outro lado, o ex-presidente republicano já havia manifestado apoio a Bolsonaro com uma publicação nas redes sociais no início de setembro. "O presidente Jair Bolsonaro ama o Brasil acima de tudo. Ele é um homem maravilhoso e tem meu total apoio", escreveu.

Bolsonaro também recebeu o aval do premiê húngaro, um dos principais líderes da extrema direita populista global. "Servi meu país na Europa há mais de 30 anos, conheci muitos líderes, mas poucos tão destacados quanto o presidente Jair Bolsonaro", disse ele, elogiando o corte de impostos e a queda dos índices de criminalidade.

"Ele é um presidente que, apesar do globalismo liberal progressista, teve a coragem de colocar o Brasil em primeiro lugar", acrescentou o chefe do governo húngaro.

Em um vídeo, o deputado espanhol Santiago Abascal, líder do partido Vox, destacou que Bolsonaro "é a alternativa para os patriotas, para aqueles que querem nações prósperas, livres e soberanas contra o comunismo e contra o globalismo".

O apoio também veio do deputado argentino Javier Milei, principal expoente da direita no país vizinho. "Neste domingo, 2 de outubro, o Brasil está colocando sua liberdade em jogo. Por isso apoio fortemente Jair Bolsonaro contra a esquerda radical", destacou. (com agência Ansa)