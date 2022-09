Casa Branca diz respeitar 'escolha democrática' dos italianos

A Casa Branca declarou nessa quinta-feira (29) que respeita o resultado das eleições parlamentares da Itália, nas quais o partido de extrema direita Irmãos da Itália (FdI), de Giorgia Meloni, saiu vitorioso.

"Depois das recentes eleições, a Itália está em processo de formação de governo. Como dissemos, respeitamos a escolha democrática do povo italiano", disse um porta-voz.

A declaração foi dada em resposta a um questionamento da ANSA sobre o alerta aos democratas feito pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Os EUA estão prontos e impaciente para trabalhar com o novo governo que emerge do processo eleitoral e continuar trabalhando juntos como aliados para avançar nossos objetivos e interesses comuns", acrescentou o porta-voz da Casa Branca.

Hoje cedo, Biden disse que a "sensação clara" é que a coalizão formada pelo FdI, Liga e Força Itália "coloca em risco a democracia e que algo do tipo pode acontecer também em outro lugar", sem especificações.

A frase do democrata, no entanto, contradiz as falas oficiais de Washington desde o anúncio da vitória do partido de extrema direita na Itália. (com agência Ansa)