Tiroteio em escola na Rússia deixa 13 mortos e 21 feridos, diz Ministério do Interior

De acordo com o governador da república de Udmúrtia Aleksandr Brechalov, agentes da polícia e pessoal de serviços de emergência já estão no local do incidente.



Informações do Ministério do Interior da Rússia dão conta de que, na sequência do tiroteio em uma escola na cidade russa de Izhevsk, foram mortas ao menos seis pessoas e cerca de 20 ficaram feridas. Sabe-se também que o atirador cometeu suicídio após o ocorrido.



Segundo dados mais recentes fornecidos pelo Comitê da Investigação da Rússia à Sputnik, como resultado do tiroteio morreram 13 indivíduos, dentre eles sete menores de idade.

"De acordo com dados preliminares, 13 indivíduos foram vítimas do [tiroteio], entre os quais seis adultos e sete menores de idade, 14 crianças e sete adultos ficaram feridos", disse a entidade. Foi relatado anteriormente sobre nove vítimas.



Além do mais, o comitê informou para a agência que o perpetrador do tiroteio de Izhevsk estava vestindo uma camiseta preta com símbolos nazistas e gorro que tapava o rosto. Ele não tinha quaisquer documentos, sua identidade está sendo estabelecida.



"Em relação à situação na escola ? 88: foram levados todos os meios e forças. Todos os serviços [policiais] e médicos estão trabalhando no local. Também já estou no local, eles vão relatar prontamente sobre tudo que está acontecendo", disse Brechalov.

"Hoje, imediatamente após a polícia receber sinal de um tiroteio na escola ? 88 na cidade de Izhevsk, membros do Ministério do Interior da república de Udmúrtia foram ao local e tentaram deter o suspeito. Neste momento, a polícia encontrou o corpo do homem que abriu fogo", segundo relato, que cita informações da polícia.

"De acordo com dados preliminares, o perpetrador estava armado com duas pistolas [de balas] traumáticas convertidas para uso de munições de combate [reais]. A sua identidade ainda não foi determinada", escreveu Aleksandr Khinshtein, chefe do comitê da Duma para a política de informação, em seu canal no Telegram.

Para prestar assistência médica às vítimas do tiroteio na escola de Izhevsk, foi enviada uma equipe de especialistas de centros federais, disse o assessor do ministro da Saúde da Rússia, Aleksei Kuznetsov. (com agência Sputnik Brasil)