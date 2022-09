Fittipaldi e Matarazzo perdem eleição para Senado da Itália

O bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e o ex-embaixador Andrea Matarazzo foram derrotados na eleição na América do Sul para uma vaga no Senado da Itália.

Mesmo sendo figuras bastante conhecidas na comunidade ítalo-brasileira, os dois acabaram superados pelo deputado ítalo-argentino Mario Borghese, do Movimento Associativo dos Italianos no Exterior (Maie), de centro, com 58.233 votos.

Fittipaldi, concorrendo pelo partido de extrema direita Irmãos da Itália (FdI), da vitoriosa Giorgia Meloni, obteve 37.373 votos, enquanto Matarazzo, do Partido Socialista Italiano (PSI), aparece com 30.535.

Até as eleições de 2018, o colégio eleitoral da América Meridional tinha direito a duas vagas no Senado da Itália, mas esse número caiu para um devido a uma reforma constitucional que reduziu em um terço o total de cadeiras no Parlamento.

Com isso, Borghese se beneficiou de um número de eleitores maior na Argentina, onde 34,80% dos mais de 700 mil italianos com direito a voto foram às urnas. No Brasil, os eleitores totalizam cerca de 440 mil, e apenas 26,96% participaram da votação para o Senado, segundo o Ministério do Interior.

Em cifras absolutas, foram 242.443 votos válidos na Argentina e 104.304 no Brasil. Os italianos da América do Sul também elegem dois deputados para o Parlamento, porém a apuração ainda está na reta final. (com agência Ansa)