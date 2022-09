Especialistas da ONU fazem apelo por eleições pacíficas no Brasil

De acordo com o comunicado publicado no site da entidade, os especialistas alertaram que ameaças, intimidação e violência política, incluindo ameaças de morte contra candidatos e candidatas, continuam a aumentar on-line e off-line, em especial contra minorias.



Eles também expressaram preocupação com os contínuos ataques contra as instituições democráticas, como o poder Judiciário e o sistema eleitoral no Brasil, incluindo o sistema eleitoral eletrônico.

"Todos aqueles envolvidos no processo eleitoral devem se comprometer com uma conduta pacífica antes, durante e após as eleições. Os candidatos e partidos políticos devem abster-se de utilizar linguagem ofensiva que possa levar à violência e a abusos dos direitos humanos", diz o documento.



A publicação faz um apelo para que discursos de ódio, desinformação de gênero e incitação de candidatos e apoiadores sejam moderados, sob o risco de que uma onda de violência seja desencadeada.



"Estamos profundamente preocupados com relatos de assédio e ataques contra jornalistas, em particular contra mulheres. Os jornalistas desempenham um papel crucial durante as eleições, contribuindo para um processo eleitoral livre e inclusivo e para a credibilidade dos resultados", disseram os especialistas em outro trecho.



Os especialistas da entidade fazem parte do que é conhecido como os Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos, o maior órgão de especialistas independentes do sistema de Direitos Humanos da ONU. (com agência Sputnik Brasil)