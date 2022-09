Realeza divulga retrato inédito da rainha Elizabeth II

O Palácio de Buckingham divulgou um retrato inédito da rainha Elizabeth II.

A foto, que foi tirada em maio antes das comemorações do Jubileu de Platina, mostra a monarca sorridente no Castelo de Windsor, na Inglaterra.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw