Kiev retoma mais cidades; explosões ocorrem em áreas ocupadas

As forças armadas ucranianas continuam a avançar na região de Lugansk e anunciaram a recuperação de mais uma importante cidade na área, Kreminna, nesta terça-feira (13). Ao todo, segundo informações oficiais, mais de 300 vilas e cidades foram retomadas desde o início de setembro entre essa área e Kharkiv.

"Hoje, Kreminna está totalmente vazia, os militares russos deixaram a cidade. A bandeira ucraniana foi hasteada pelos combatentes que foram até lá", disse o chefe da administração regional de Lugansk, Sergiy Haidai, ao portal Ukrinform.

O representante ainda afirmou que a situação nas localidades próximas de Lyman e Starobilsk é semelhante. Já em Svatove, os militares russos tentaram retomar o controle após terem fugido.

Já a vice-ministra da Defesa de Kiev, Hanna Malyar, afirmou ao portal Unian que cerca de 3,8 mil quilômetros na região de Kharkiv foram recuperados pelos militares do país, em uma área que abriga mais de 150 mil pessoas.

Também nesta terça-feira, foram registradas fortes explosões em duas cidades ocupadas pelas tropas russas desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. Kherson, ao sul do país e primeira localidade ocupada, teve intensos ataques.

"Em Kherson, ouvem-se fortes explosões. Parece que os ocupantes estão sendo atingidos de maneira muito potente", disse o conselheiro ucraniano do governo local, Serhiy Khlan, aos portais. O Unian, inclusive, publicou imagens de grandes colunas de fumaça preta pela cidade durante a manhã de hoje.

Outra ocupação atacada é Melitopol, na região de Zaporizhzhia, que está sob controle russo desde 25 de fevereiro. O prefeito local, que está exilado, Ivan Fedorov, disse ao jornal "Kyiv Independent" que "fortes explosões" foram registradas na cidade.

"Entre as explosões ouvidas por volta das 14h30, uma foi no aeroporto de Melitopol, que está sendo ocupado pelos russos", acrescentou.

Em Mariupol, localidade que acabou virando um símbolo da tragédia humanitária provocada pela guerra, três policiais pró-Rússia foram mortos em um ataque a bomba feita por rebeldes ucranianos, informou o conselheiro do prefeito em exílio, Petro Andryushchenko, ao "Ukrainska Pravda".

"Resistência. Temos a confirmação de uma explosão da patrulha dos ocupantes na rua Karpinsky, no distrito de Kalmyusi, que estavam buscando cancelar e prender nossos artistas", disse o representante.

A retomada de muitas cidades pelas contraofensivas do exército ucraniano gerou críticas públicas até de aliados do governo russo, como do líder checheno Ramzan Kadyrov, que afirmou que "muitos erros" estavam sendo cometidos. (com agência Ansa)