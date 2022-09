Charles III elogia rainha em primeiro pronunciamento à nação

O rei Charles III fez seu primeiro pronunciamento à nação nesta sexta-feira (9) e afirmou que sentia "profunda tristeza e dor" pela morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Além disso, ressaltou que "renovará" as promessas feitas pela matriarca e "servirá ao país" até o fim da vida.

"Renovo a promessa da minha mãe de servi-los por toda a minha vida. Na devoção da rainha, hoje prometo servir a Constituição da nossa nação até que tenha vida no Reino Unido. Estarei ao lado de vocês com serviço, lealdade, respeito e amor", ressaltou.

A maior parte do pronunciamento foi dedicada, porém, a homenagens para Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira (8), em que Charles ressaltou a importância da monarca tanto para a família como para o Reino Unido e para o mundo em geral.

Na parte final do discurso, transmitido pontualmente, o novo rei dedicou as falas para sua família mais próxima. Fez elogios públicos à rainha consorte, Camilla, e disse que esses tempos de "mudanças não poderiam acontecer sem o amor e compaixão de minha mulher, com quem casei há 17 anos".

O monarca ainda confirmou os novos títulos de seu primogênito, William, que passa a ser o duque de Cornuália e também foi formalmente nomeado como príncipe de Gales - assim como Kate, que passa a ser princesa de Gales.

"Meu herdeiro William agora assume os títulos escoceses que foram tão importantes para mim e assume a Cornuália, que eu cuidei com tanto afeto por cinco décadas. [...] O título de príncipe de Gales, que eu tive privilégio de usar por tanto tempo, agora segue para eles e acredito que nossos novos príncipe e princesa de Gales vão cuidar e atuar para ajudar a população", acrescentou.

Na sequência, Charles III também falou do seu segundo filho, Harry, que abandonou os títulos reais em 2020 para viver com sua esposa, Meghan Markle, nos Estados Unidos, e que está em constante atrito com a família.

"Quero expressar meu amor por Harry e Meghan, que vão continuar a construir a vida deles no exterior", acrescentou.

Ao fim do discurso, mais uma referência à rainha. "Você, mamãe, agora vai se juntar ao meu finado papai [príncipe Philip], e eu gostaria de dizer apenas um obrigado por todo o seu amor e cuidado com a nossa família", pontuou.

Charles ainda agradeceu a todas as mensagens de apoio que a família real vem recebendo desde a notícia do falecimento de Elizabeth II.

Aos 73 anos de idade, Charles III é a pessoa mais velha a tomar posse da monarquia do Reino Unido, sucedendo Elizabeth II, rainha mais longeva da história do país. A cerimônia de coroação será realizada neste sábado (10). (com agência Ansa)