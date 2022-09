Bloomberg: Ocidente entra em pânico com decisão de Putin

A Bloomberg relatou que o Reino Unido ficou em pânico devido à decisão de Putin sobre o bloqueio do gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte) da Rússia.



O presidente russo, Vladimir Putin, deixou o Reino Unido em pânico ao bloquear um dos principais gasodutos da Europa, afirmou a ex-diretora executiva da Energy UK Angela Knight à Bloomberg.



De acordo com a especialista, os britânicos entraram em pânico, assim como a Europa, devido à atual "guerra econômica" que está sendo desencadeada.



Além disso, ela acusou as autoridades de terem criado dependência do fornecimento de energia de diferentes países, que nem sempre são "amigáveis".

O Nord Stream opera com restrições desde junho, e em julho começou a operar com apenas 20% de seus quase 170 milhões de metros cúbicos de capacidade por dia.



Recentemente, a operação do gasoduto russo foi interrompida para manutenção programada, com a Gazprom informando que não seria possível restabelecer os trabalhos devido a um vazamento de óleo na única unidade em funcionamento. (com agência Sputnik Brasil)