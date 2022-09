Vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner sai ilesa de tentativa de tiro à queima-roupa

Nicolás Misculin - A vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, escapou ilesa nessa quinta-feira (1º) depois que um homem disparou contra ela uma arma carregada que não disparou a centímetros de sua cabeça.

O ataque, que o ministro da Economia chamou de tentativa de assassinato, ocorre em um momento de agudos atritos políticos e sociais na Argentina.

Aconteceu quando Kirchner saiu de um carro do lado de fora de sua casa em Buenos Aires, onde centenas de apoiadores se reuniram. Imagens de vídeo mostraram um homem segurando uma pistola ao lado de sua cabeça.

O presidente Alberto Fernandez disse que a arma estava carregada com cinco balas.

"Este é o evento mais sério pelo qual passamos desde que a Argentina voltou à democracia", disse ele em um discurso televisionado, referindo-se ao fim do regime militar em 1983.

"Um homem apontou uma arma de fogo para a cabeça dela e puxou o gatilho. Cristina ainda está viva porque, por algum motivo ainda a ser confirmado, a arma... não disparou."

Seu suposto agressor, identificado pelas autoridades como um homem de 35 anos de origem brasileira, foi rapidamente preso pela polícia e a arma apreendida.

Figura tida como "divisiva" dentro da Argentina, que foi presidente entre 2007 e 2015, Kirchner está sendo julgada por corrupção ligada a contratos públicos concedidos no início dos anos 2000.

Ela pode enfrentar uma sentença de 12 anos e possível cassação do cargo público se for condenada pelas acusações, o que ela nega. Ela tem sido amplamente esperada para concorrer ao Senado e possivelmente à presidência novamente no próximo ano.

A Argentina também está atolada em uma profunda crise econômica impulsionada por níveis crescentes de dívida e inflação que desencadeou protestos de rua.

"Quando o ódio e a violência prevalecem sobre o debate, as sociedades são destruídas e surgem situações como essas", tuitou o ministro da Economia, Sergio Massa, que foi recentemente nomeado para enfrentar a crise nacional.

Chefes de Estado e aliados políticos na região, incluindo o presidente chileno Gabriel Boric, o venezuelano Nicolás Maduro, o peruano Pedro Castillo e o candidato presidencial brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, também denunciaram o ataque.

Eles expressaram solidariedade com Fernandez de Kirchner e expressaram alívio por ela não ter se machucado.





Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa. — Lula 13 (@LulaOficial) September 2, 2022









O atentado frustrado a Cristina Kirchner por pouco não transforma em chuva de sangue a nuvem de ódio que se espalha pelo nosso continente. Nossa solidariedade a esta mulher guerreira que com certeza não se intimidará. — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 2, 2022









Violência política no Brasil, violência política na Argentina. É preciso dar um basta a tudo isso. As lideranças devem recriminar essas atitudes. Ainda bem que a arma falhou. Que tristeza! Reafirmo minha posição pela paz na política, pela paz nas eleições.https://t.co/1iceOAS75h — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 2, 2022