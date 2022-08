Papa pede que freiras fiquem atentas à 'crise de meia-idade'

O papa Francisco recebeu nesta sexta-feira (26) um grupo de religiosas católicas no Vaticano e pediu para que elas "fiquem atentas" à chamada "crise de meia-idade".

"As mais velhas podem testemunhar às jovens um estupor que não diminui, um reconhecimento que cresce com a idade, um acolhimento da Palavra que se faz sempre mais completo. E as jovens podem testemunhar às anciãs o entusiasmo das descobertas, as ações do coração que, no silêncio, apreendem a ressoar com a Palavra, se deixam surpreender", afirmou.

"E as que estão na meia-idade. O que fazem? Estão em maior risco. Seja porque essa é uma idade de passagem, com algumas armadilhas.. a crise dos 40, 45, vocês sabem. Mas, sobretudo, porque é uma das fases de maior responsabilidade e é fácil cair em um ativismo sem nem perceber. E, assim, não são mais as mulheres da Palavra, mas do computador, do telefone, da agenda.... Então, esse lema é bem-vindo a todas: voltar à escola de Maria, voltar a se centrar na Palavra e serem mulheres que amam sem medida", acrescentou.

O Papa ainda voltou a fazer um apelo que sempre faz para as comunidades religiosas que se reúnem com ele, que é o de "não cair na tentação da fofoca" porque isso "mata o interior das comunidades". (com agência Ansa)