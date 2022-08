EUA fazem ataques aéreos na Síria contra grupos ligados ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou nesta terça-feira (23) uma série de ataques aéreos na Síria contra grupos extremistas apoiados pelo Irã, pouco mais de uma semana depois de uma ação dessas organizações contra uma base militar norte-americana em Deir Ezzor.

Segundo o porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), coronel Joe Buccino, as ações militares tiveram como alvos os grupos que são ligados ao Corpo das Guardas Revolucionárias Islâmicas do Irã e as "infraestruturas utilizadas" por eles.

A ONG Observatório Nacional para os Direitos Humanos na Síria, que monitora a guerra que existe no país desde 2011, informou que além do ataque no nordeste do território, esses grupos pró-Irã fizeram ações também contra uma base militar dos EUA em Tanf, perto da fronteira com Iraque e Jordânia.

A organização informa que o bombardeio norte-americano ocorreu às 4h desta quarta-feira (24), pelo horário local, e que seis milicianos foram mortos - incluindo sírios e outras nacionalidades. Além disso, dois depósitos de armas foram destruídos e que uma dessas estruturas pertenciam à milícia Fatimidi, composta por jihadistas xiitas alistados pelo Irã no Afeganistão.

Após a notícia dos ataques ser divulgada pela mídia norte-americana, Teerã negou "qualquer tipo" de ligação com os grupos atacados. Em uma nota oficial do Ministério das Relações Exteriores, o governo afirmou que a ação dos EUA "foi um ato terrorista" e uma "violação da soberania, da independência e da integridade territorial da Síria".

"A nova agressão é um ato terrorista contra os grupos sírios que lutam contra a ocupação dos EUA. Isso é um pretexto para continuar a ocupação. Os norte-americanos precisam parar de saquear o petróleo sírio, os recursos dos cereais e precisam deixar o país imediatamente", acrescentou o porta-voz do ministério, Nasser Kanani.

A guerra na Síria colocou diversas potências internacionais no território do país desde 2011. Os EUA apoiam os grupos que são contrários ao ditador Bashar al-Assad. Já o Irã, assim como a Rússia, dão apoio ao governo em ataques aéreos. (com agência Ansa)