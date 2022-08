Primeiro navio humanitário da ONU parte da Ucrânia para Etiópia

O primeiro navio humanitário da Organização das Nações Unidas com grãos ucranianos com destino à África, mais precisamente à Etiópia, partiu do porto de Pivdennyi nesta terça-feira (16), informou o Ministério de Infraestrutura da Ucrânia.

O cargueiro Brave Commander tem 23 mil toneladas de trigo e será descarregado no porto de Gibuti, conforme as informações de Kiev.

O carregamento faz parte das compras do Programa Alimentar Mundial (PAM) e ajudará a aliviar o sofrimento causado às populações africanas por conta do bloqueio de cerca de cinco meses da Rússia no Mar Negro.

Além da embarcação humanitária, a primeira desde o início da guerra em fevereiro, um comboio com cinco navios com cereais e grãos partiu do porto de Odessa, mais três saíram do porto de Chornomorsk e outros dois de Pivdennyi, informou o Ministério da Defesa da Turquia, país que ajudou a intermediar o acordo entre Kiev e Moscou.

O pacto entre os dois países foi firmado em 22 de julho e, desde o dia 1º de agosto, navios com grãos ucranianos podem sair em segurança dos três portos ao sul do território.

As embarcações fazem uma parada em Istambul, onde passam por uma inspeção conjunta do centro de controle turco - que conta ainda com representantes da ONU, da Ucrânia e da Rússia - antes de seguirem até seus destinos finais. (com agência Ansa)