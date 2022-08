Em audiência em Nova York, Trump recusa-se a responder perguntas

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse nesta quarta-feira (10) que se recusou a responder perguntas durante uma audiência na procuradoria do estado de Nova York em uma investigação civil sobre as práticas comerciais de sua família.

"Recusei-me a responder às perguntas sobre direitos e privilégios concedidos a todos os cidadãos sob a Constituição dos Estados Unidos", disse Trump em comunicado.

A Quinta Emenda da Constituição oferece proteção contra a autoincriminação.

A procuradora-geral do Estado de Nova York, Letitia James, está investigando se a Organização Trump inflou os valores de imóveis. Trump e dois de seus filhos adultos, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, tentaram evitar depor, mas perderam.

Trump ergueu o punho ao deixar a Trump Tower na manhã de hoje, vestindo um terno azul com um broche de bandeira na lapela.

Na noite de ontem (9), Trump disse em uma postagem em seu aplicativo Truth Social que veria a procuradora-geral de Nova York nesta quarta-feira.

Depoimento sigiloso



A procuradora disse que sua investigação descobriu evidências significativas de que a Organização Trump, que administra hotéis, campos de golfe e outros imóveis, exagerava os valores dos ativos para obter empréstimos favoráveis e subestimava os valores para obter incentivos fiscais.

Trump, um republicano, nega irregularidades e chamou a investigação de Nova York de politicamente motivada. A procuradora-geral Letitia James é democrata.

Trump em seu comunicado disse: "Uma vez eu perguntei: 'Se você é inocente, por que está aceitando a Quinta Emenda?' Agora eu sei a resposta para essa pergunta. Quando sua família, sua empresa e todas as pessoas em sua órbita se tornam alvos de uma caça às bruxas infundada e politicamente motivada, apoiada por advogados, promotores e a mídia de notícias falsas, você não tem escolha."

Buscas do FBI



"Se havia alguma dúvida em minha mente, a invasão de minha casa, Mar-a-Lago, na segunda-feira pelo FBI, apenas dois dias antes deste depoimento, eliminou qualquer incerteza. Não tenho absolutamente nenhuma escolha porque o atual governo e muitos promotores neste país perderam todos os limites morais e éticos da decência", acrescentou ele.

O FBI fez uma busca na propriedade de Trump na Flórida na segunda-feira (8), em uma escalada da investigação federal sobre se ele teria removido ilegalmente registros da Casa Branca quando estava deixando o cargo em janeiro de 2021.

Uma porta-voz de Letitia James se recusou a comentar as declarações do ex-presidente. Um advogado de Trump não respondeu aos pedidos de comentários. (com Reuters e Agência Brasil)