Botafogo contraria prognósticos e se consolida na liderança do Brasileirão

Há pouco mais de um mês, quando se iniciava o Campeonato Brasileiro da série A de 2023, o Botafogo era visto com desconfiança por torcedores e pela imprensa esportiva. Vindo de um Campeonato Carioca sem brilho, onde não participou da fase final, tendo sido o único dos chamados quatro grandes clubes do Rio de Janeiro a ser eliminado antes das semifinais, o “Glorioso” não era apontado por ninguém como um dos favoritos a figurar na metade superior da tabela. Hoje, consolidado na liderança após a vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 pela sétima rodada do campeonato, pode se dizer que a realidade é outra e a sorte sorriu para a equipe de General Severiano.

Contrariar prognósticos tem sido uma realidade para o Botafogo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Em diversas ocasiões em que não era considerado favorito como contra equipes como Flamengo, Atlético Mineiro e o próprio Fluminense, o alvinegro saiu de campo com os três pontos. Já no jogo contra o Goiás, em que àquela altura era considerado franco favorito, o Botafogo saiu derrotado de campo. Entender o que se passa na atual fase do alvinegro carioca tem sido um desafio para torcedores, imprensa esportiva e até mesmo para os sites de apostas.

E por falar em apostas, escolher o Botafogo para sair vencedor de suas partidas no campeonato tem rendido bons lucros aos apostadores e até mesmo tem viralizado e gerado memes no caso de algumas façanhas como na vitória por 3x2 contra o Flamengo. Na ocasião, um influencer viralizou nas redes sociais ao apostar cerca de 20 mil reais na vitória do Botafogo, contrariando as probabilidades, e ganhar.



E não são só as casas de apostas e apostadores esportivos que têm se surpreendido com o Botafogo. Com seis vitórias em sete jogos, o Botafogo tem mudado a percepção do universo do futebol em relação a suas possibilidades para a temporada 2023. Jornalistas esportivos que no início do campeonato apontavam o Botafogo como um provável candidato a figurar na parte de baixo da tabela, também mudaram de opinião com o momento recente. A equipe de Luís Castro hoje pratica um futebol eficiente, de resultados, e se ainda passa longe de encantar como o Fluminense de Fernando Diniz, mostra mais poder de decisão. Afinal, no confronto entre ambos, a equipe alvinegra levou a melhor sobre o tricolor.

As próximas rodadas não deverão trazer vida fácil para a equipe do Botafogo conseguir se manter na ponta da tabela. Na sequência do campeonato, virão alguns desafios que poderão demonstrar quais são as reais pretensões do time nesta temporada. Contra Athletico Paranaense, Fortaleza e Palmeiras, alguns dos adversários que terá em breve pela frente, o Botafogo poderá demonstrar se atingiu o ponto de maturidade que ainda faltava no trabalho do treinador português Luís Castro até agora.

De qualquer forma, não é só para o Campeonato Brasileiro que estão voltadas as atenções do Botafogo. A equipe alvinegra tem como meta fazer bonito também na Copa Sulamericana e na Copa do Brasil. Para isso, a manutenção do bom momento de jogadores como Tiquinho Soares, Cuesta e outros se torna fundamental.

Em um calendário repleto de competições e de jogos em sequência como é o calendário do futebol brasileiro, ter um elenco bem preparado para os desafios da temporada é essencial.

No momento, resta aguardar e torcer para saber quais serão as próximas barreiras que o elenco do Botafogo irá quebrar para se manter no topo do futebol brasileiro e sul-americano.



Roberto Santos é botafoguense e analista de apostas esportivas