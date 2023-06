É montagem homem vestindo camisa com a frase 'crianças trans são sexy'

Circula nas redes sociais uma foto em que aparece um homem vestindo uma camisa com os dizeres "trans kids are sexy" - crianças trans são sexy, em tradução livre. Algumas postagens afirmam que o registro foi feito durante a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que ocorreu no último domingo (11). É falso.

A imagem é uma montagem. A foto original foi registrada na Califórnia (EUA), em novembro de 2021, e não contém a frase: "Crianças trans são sexy".



“Crianças trans são sexy. É isso que está dizendo aí”

Texto que acompanha post compartilhado no WhatsApp



FALSO





A foto é uma montagem. O registro original foi feito por Taya Gray, do jornal Desert Sun, em novembro de 2021, durante a Parada do Orgulho LGBT+ de Palm Springs, Califórnia (EUA). Nele, a pessoa que aparece na imagem está usando uma camisa branca, sem nenhum tipo de estampa.



A legenda da imagem original é a seguinte: "Os Desert Flaggers se apresentam ao longo da Palm Canyon Drive durante a parada do orgulho de Palm Springs no centro de Palm Springs, Califórnia, em 7 de novembro de 2021".

Há diversos posts nas redes sociais afirmando que a camisa com os dizeres "crianças trans são sexy" estão à venda na internet. Entretanto, no site da loja mencionada, não foi encontrada a mesma estampa.

A Lupa checou nesta mesma semana outro post com ataques à Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. Um vídeo que circulava nas redes mostrava um homem vestido semelhante a Jesus Cristo, pregado em uma cruz, enquanto um outro homem performava ao seu lado. "Ofendem a fé cristã, ridicularizam Jesus Cristo, e se o cristão reclama, é taxado de homofóbico", dizia a legenda. A cena não ocorreu em São Paulo, mas sim nos Estados Unidos.