Cervos na pista

O verão americano acabou no último dia 23 de setembro. Até então, tudo calmo e tranquilo nos times da NBA. Essa calma não durou nem uma semana. Em um movimento completamente inesperado, uma das novelas que atravessaram a temporada chegou ao desfecho: depois de muita especulação, o astro Damian Lillard foi trocado pelo Portland Trail Blazers.

Ao contrário do esperado, Lillard não vai curtir a ensolarada Florida do Miami Heat e sim, se esquentar com o frio do Wisconsin do Milwaukee Bucks. Calma, estou correndo muito aqui. A troca completa é bem complexa porque envolve diversos jogadores e times. Ficou desta forma aqui:



Bucks recebe:

Damian Lillard

Blazers recebe do Bucks:

Jrue Holiday

Toumani Camara (via Suns)

1 escolha “desprotegida” de primeira rodada de 2029

2 picks swaps de 2028 e 2030

Deandre Ayton (via Suns)

Suns recebe do Blazers:

Jusuf Nurkic

Nassir Little

Keon Johnson

Grayson Allen (via Bucks)

São 3 times com histórias e “momentos de vida” completamente diferentes. Vamos começar pelo Portland, porque o time é o catalizador desse movimento. Com a saída de Lillard, só foi a pá de cal do fim do grupo que vem definhando desde 2015 com a saída de Lamarcus Aldridge. Em 2021, lá se foi o técnico Terry Sttots e, em 2022, o fiel escudeiro de Lillard, CJ McCollum, partiu para New Orleans. Essa era está encerrada no Oregon. Poderia ter ido mais longe? Poderia, se não fosse um tal de Steph Curry e Golden State Warriors. Passou, agora é olhar para a frente e dar chance aos jovens armadores Anfernee Simons e o calouro Scoot Henderson. Sobre DeAndre Ayton, falaremos quando chegar a vez de comentar sobre o Suns. Caso o Blazers queira buscar mais escolhas para drafts futuros, o time pode movimentar o veterano recém-chegado Jrue Holiday, para atiçar o mercado. No geral, para um time em reconstrução, o caminho é esse.

Já o Bucks, quer valer a máxima do “Vale a pena ver de novo”. Em 2021, quando a equipe venceu o campeonato, o Milwaukee realizou um movimento ousado na busca do melhor talento possível para a posição mais carente. Na época, o alvo foi Jrue Holiday. Deu certo. Agora, a tentativa será com Lillard. O time de Giannis Antetokounmpo quer tirar o gosto amargo que ficou na temporada passada, quando teve o melhor desempenho no leste durante a temporada regular e foi eliminado por um Miami Heat, que vinha do Playin. Mais que mandar a mensagem para os adversários, com essa contratação, a diretoria do Bucks manda uma mensagem clara para Antetokounmpo, o grande astro da companhia: fomos ao mercado, conseguimos o melhor talento possível apostando o nosso futuro. Assim, o Bucks espera enterrar de vez as especulações de que Giannis saia da equipe no futuro próximo. Se no papel tudo parece encaixado, com Giannis e Lillard como foco do ataque, e Khris MIddleton indo para a confortável terceira opção, fica a grande curiosidade, afinal, quem irá comandar esse timaço será o técnico calouro Adrian Griffin. Como Griffin irá equilibrar os egos de Antetokounmpo e Lillard com a expectativa de ganhar tudo logo na primeira tentativa? A conferir…

Por fim, terminamos no Arizona. Mais que a saída de um jogador, quando DeAndre Ayton foi trocado, se foi o último resquício do regime anterior de Robert Saver. Ayton foi escolhido pessoalmente pelo antigo dono para ser a primeira escolha em um draft com um talento geracional, Luka Doncic. Esse erro o Suns vai pagar por muito tempo. Aliado a esse peso todo, a performance dentro e fora de quadra contribuiu para o desgaste que levou o Suns a incluir Ayton nesta troca. Mas o que o Suns recebeu em troca? Mais perguntas do que respostas. Se o Phoenix realmente tem aspirações de vencer o próximo campeonato, o time TEM que ter alguém, diria alguéns, que consiga marcar jogadores como Anthony Davis, Antetokounmpo, Embiid e Jokic. O jogador que veio na troca, Jusuf Nurkic, não me parece a melhor opção. Não me leve a mal. Nurkic é um bom jogador, mas já tem uma certa idade e convive com diversas lesões durante toda a carreira. E convenhamos, historicamente, o Portland tem “tradição” de ter seus pivôs recheados de talento e problemas seríssimos de lesão (Bill Walton, Sam Bowie, Greg Oden, por exemplo). O novo pivô do Suns não é diferente, já que em 2019 sofreu uma lesão terrível na perna e desde então não consegue jogar mais que 56 vezes na temporada. O Suns e o técnico Frank Vogel podem e estão pedindo muito do jogador. Ou vão dar uma de Steve Nash e colocar Durant para marcar os pivôs adversários? Duvido.

O Bucks deu o pontapé inicial na temporada. Um belo chute colocado que pode ser o “gol de ouro” para o time de Giannis Antetokounmpo. Mal podemos esperar para ver esse time em quadra.