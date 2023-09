Made in Brasil

Quem acompanha a seleção brasileira de basquete tem sempre a sensação de que o time, a comissão técnica e o próprio esporte no país podem mais do que os resultados entregam. Seja pela falta de um jogador, um chaveamento ruim em um campeonato ou mesmo uma decisão errada de um técnico, sempre que o Brasil acaba eliminado, fica um gosto amargo.

Pois bem, chegamos em 2023 à Copa do Mundo de Basquete FIBA WC e a sensação mudou para o Brasil. Mesmo depois da derrota para a Letônia, equipe revelação da competição, ficamos com a impressão de leveza e uma certa esperança. O Brasil mostrou em quadra que foi no limite dos seus talentos individuais, competiu em todos os jogos e mostrou maturidade e foco que há muito tempo não apareciam em quadra.

Por que estamos esperançosos? Como diria a vírgula sonora do podcast “Medo e Delírio em Brasil”: “TU tava fora do Brasil?” De todas as seleções brasileiras, essa de 2023 foi a que saiu daqui com a expectativa mais baixa possível. Motivos não faltavam. Vejamos: temos a eterna disputa entre a Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, e a Liga Nacional de Basquete, que faz o NBB, e a falta de jogadores na NBA e a falta mesmo de experiência internacional de um grupo jovem. Alia-se a isso tudo, que a Copa do Mundo de Basquete seja hoje, sem a menor dúvida, uma das competições mais difíceis e complicadas do mundo esportivo. São diversas seleções com reais chances de vitória. Da Sérvia, de Luka Doncic, aos EUA, de Anthony Edwards, passando pela Austrália, de Josh Diddy, e fechando com a Alemanha dos irmãos Wagner.

A campanha do Brasil foi digna com um segundo lugar no seu grupo na fase de classificação, onde só perdeu para a forte Espanha. Na segunda rodada, caiu em um grupo muito pesado e teve uma vitória perfeita (jogo aqui) sobre o Canadá e uma derrota para a Letônia. Esses resultados foram conseguidos com um trabalho muito consistente e consciente da comissão técnica de Gustavo De Conti e por dois jogadores que são os pilares em quadra: Bruno Caboclo e Yago Mateus.

Vamos para o fora de quadra antes de tudo.

Que Gustavo de Conti é um dos melhores técnicos do Brasil, já está claro. A seleção brasileira receber um De Conti motivado depois de uma temporada aquém pelo NBB e na BCLA treinando o Flamengo, foi um ingrediente a mais para o já competitivo treinador. Desde a preparação até os momentos mais duros como a lesão de Raulzinho no primeiro jogo contra o Irã, e a eliminação contra a Letônia, o treinador da seleção brasileira mostrou maturidade e evolução. O maior indicador disso foi no jogo contra o Canadá, no qual Gustavinho não teve nenhuma falta técnica marcada por reclamação. Um feito digno de medalha, já que a arbitragem foi abaixo da crítica. Brincadeiras à parte, ver um treinador que treina, compete e vive o basquete daqui dar um nó no badalado técnico Jordi Fernandez, da seleção canadense, deu até um calor no coração. Fernandez é assistente técnico do Sacramento Kings, e é um nome que está quente no mercado da NBA. Gustavinho, Helinho Garcia, Bruno Savignani e Vitor Galvani estão de parabéns.

Dentro de quadra, temos que agradecer o resultado conseguido devido ao trabalho sério, consistente, “de formiguinha” mesmo, de 10 anos atrás. Em 2013, Yago Matheus dava os seus primeiros arremessos no Sub-13 do Palmeiras e Bruno Caboclo (leia essa agora clássica entrevista no Bala na Cesta Conheça Bruno Caboclo, revelação do Pinheiros - UOL Esporte) assombrava com seu potencial a LDB 2012/2013. Hoje, enquanto o Brasil tem os dois em quadra, somos competitivos. Desde que subiu para os profissionais, em pouquíssimo tempo Yago se tornou decisivo no NBB e campeão pelo Paulistano em 2017 e Flamengo 2020. Já Caboclo, depois de muitas idas e vindas na NBA e G-League, encontrou no NBB um projeto no São Paulo que o abraçou. Sua passagem pelo tricolor paulista parece ter revigorado a sua carreira. Sorte do Ratiopharm Ulm que teve os dois jogadores em seu time campeão da temporada passada. Hoje, os dois caminham por trilhas diferentes: Yago fechou com o poderoso Estrela Vermelha e Caboclo no Reyer Veneza. Para nossa sorte, os dois ainda se encontram por muito tempo na seleção brasileira.

Esse “triângulo” formado no Brasil com Gustavinho na base, com Caboclo e Yago nos vértices, será a plataforma que construiremos nossos próximos ciclos olímpicos. A esperança aumentou quando tivemos bons momentos de Lucas Dias, Leo Mendl, Tim Soares, Georginho e Gui Santos nesta competição e temos ainda Alexey, Didi, Reynan, Márcio e Adyel vindo por aí.

O próximo desafio será o pré-Olímpico Mundial valendo uma vaga para Paris 2024. Que esse bom momento perdure…

Olhe para a câmera da verdade…

Uma pergunta para quem acompanha a seleção Brasileira e a NBA: o que é mais emocionante:

1. Jogos da seleção

2. Trade Deadline



Invisível

Chega ser risível a divulgação e repercussão dos jogos da FIBA WC. Em uma era em que a todo-poderosa FIFA negocia transmissões com veículos independentes, como a CazeTV, a Fiba continua no século passado. Cabia aqui um empurrãozinho da CBB junto à FIBA para ajudar a fazer isso acontecer.

Já os grandes portais fizeram a sua cobertura protocolar, e mais nada. Na verdade, tivemos um grande veículo com um grande jornalista “comentando” sobre a derrota da seleção, mas melhor deixar isso quieto….

Vento que venta lá…

Chega ser admirável ver a crise do vôlei brasileiro. Em tempo, o Brasil, depois de mais de 20 anos de supremacia no esporte, com vitórias nas competições mais relevantes e diversas medalhas olímpicas, a seleção atual perdeu a Amencup em casa para (vejam só) a Argentina, e terá que disputar um complicado pré-olímpico. Li sobre essa “crise” e encontrei frases bem familiares do tipo “precisamos de um técnico estrangeiro”, e “não temos mais um protagonista”. Já vi esse caminho e não foi legal, não.

Alias…

Pessoal do vôlei, a “vantagem” do basquete nacional em relação ao vôlei se deve ao fato que o vôlei está em crise. Vai passar. Já o basquete VIVE em crise.

Escolha de Sofia

O Canadá não chegava às quartas-de-finais da FIBAWC desde 1994, quando o campeonato ocorreu na casa deles, em Toronto. Com a vaga nas Olimpíadas de 2024 confirmada, os dirigentes querem mais. Além de Jamal Murray, que não veio para a FIBA WC, os canadenses querem a volta de Andrew Wiggins. A negociação será complicada. Wiggins não tem boa relação com a confederação local, comandada por Rowan Barrett. Reconhecem o sobrenome? É o pai de RJ Barrett. Cabe a Barrett pai e ao consultor-sénior Steve Nash desenrolar esse problema e ter o “Michael Jordan canadense” em quadra em Paris.

Oi, sumido

Desde o Dream Team em 1992, uma regra não-escrita atendia às convocações da USA Basketball: nas Olimpíadas mandamos o primeiro escalão, e para a Copa do Mundo, os melhores talentos jovens e veteranos que não entraram no ciclo Olímpico. Anthony Edwards cumpre a regra, mas e os outros? Acontece que as “grandes esperanças Americanas” não estão acontecendo na NBA. Isso causa um efeito cascata que afeta diretamente a seleção. Ora, alguém duvida que esse era o ciclo de Zion Williamson, Trae Young e Ja Morant? Os 3 têm problemas distintos na carreira e causaram um “buraco” de estrelas absurdo no atual elenco. Mesmo assim, os EUA estão classificados para Paris 2024, mas se Grant Hill, atual presidente da USA Basketball, não convencer o “primeiro escalão” para a Olimpíada, não sei, não.



Austrália

Bilal Dentro

De vez em quando conseguimos ver exatamente o momento que a sua história de vida mudou. No caso de Rudy Gobert, da França, tem até foto e vídeo. Foi no dia 19 de março de 2020 naquela fatídica entrevista sobre o seu diagnóstico de Covid-19. Desde esse dia o pivô francês passou por



1. O Jazz ser desmontado

2. ser envolvido em uma das trocas mais contestadas, para não dizer polêmicas, da história da NBA

3. Seu novo time, o Wolves, suar sangue para entrar no playin

E agora, um ano antes da estreia das Olimpíadas em casa, vê o envelhecido time francês ser eliminado na primeira fase. Com esse cenário, quem tem mais pressa na evolução de Victor Wembanyama e Bilal Coulibaly: seus futuros times na NBA ou a seleção francesa?