Altas expectativas

Quando a NBA anunciou que o San Antonio Spurs tinha vencido a loteria do Draft, imediatamente a imaginação dos fãs da NBA viajou para longe. Muito longe. Isso tudo por conta da absurda expectativa em relação ao francês Victor Wembanyama. Que o jovem é um talento inacreditável, isso ninguém discute. Agora, projetar um time do San Antonio Spurs imparável rapidamente e um relacionamento simbiótico parecido, como era do técnico Gregg Popvich com Tim Duncan, é um pouco demais.

Wembanyama chega em um time do Spurs muito menos talentoso que o calouro Duncan encontrou em 1998. Aquele time tinha David Robinson voltando de lesão, Sean Elliot e veteranos como Mario Elie e Steve Kerr. Hoje, o Spurs tem... Quem o Spurs tem? O núcleo com Lonnie Walker, Derryck White e Josh Primo (lembra dele?) não deu certo, e todos foram trocados ou dispensados.

Para o time ser competitivo, o Spurs precisa trazer jogadores com um mínimo de experiência na NBA. Wemvy será um alvo das defesas dos times adversários que, com certeza, irão colapsar no jovem talento. E apesar do contato hoje na NBA ser muito menos, o físico do francês de 19 anos não é dos mais resistentes (muito magro e esguio). Pergunte ao OKC e a Chet Holmgren se este tipo físico não pode atrapalhar uma carreira na NBA...

Outro ponto importante é a relação de Pop com Wembanyama. Gregg Popvich é um dos maiores técnicos da história da NBA, isso é fato, mas seu tato na relação com jogadores mais jovens, e mesmo as superestrelas atuais, não é dos melhores. O treinador teve problemas em 2021, no Mundial em Tóquio, e se não fosse Kevin Durant o pior poderia ter acontecido na Olimpíada.

Só relembrando que o último contato direto de Pop com uma superestrela em seu time foi Kawhi Leonard, no começo dos anos 2010s, e a relação não foi das melhores.

Deu errado? Faça de novo

O Phoenix Suns resolveu ir com tudo para a próxima temporada da NBA. Para isso escolheu a estratégia de sucesso garantido. Bom, garantido em 2010 a 2012. E contando que um dos jogadores seja Lebron James. Pois bem. O time do Arizona “aproveitou” que as novas regras salariais da NBA só entram em vigor no dia primeiro de julho, e trouxe o armador Bradley Beal do Washington Wizards. Beal é um All Star e um talento absurdo para criar o seu próprio arremesso. Assim como o astro do Suns Devin Booker, e o outro astro da companhia, Kevin Durant.

Para ter seus 23 pontos de média na equipe, o Suns trocou o armador Chris Paul que vem de mais uma temporada na qual as lesões atrapalharam em momentos chaves. Já vamos falar de Chris Paul. Voltando a Beal, o Suns traz um jogador com talentos - o time tem dentro de casa e ainda absorve um contrato pesadíssimo (5 anos/252 milhões de dólares) que o jogador assinou na época que jogava pelo time da capital Americana. O primeiro ano foi pago pelo antigo time. O que sobre para o Phoenix são “apenas” 193 milhões de dólares garantidos pelos próximos 4 anos. Se antes já era muito para um jogador que era número um em uma franquia estagnada, agora mesmo, na situação de “vitória já” do Suns, faz menos sentido ainda.

De novo, o Suns repete o erro de Knicks de Carmelo e mais recente do Nets do próprio Durant, Kyrie Irving e James Harden. Para desespero dos torcedores do Suns, eles sabem o final dessa história.

Dormindo com o inimigo

O Warriors tinha um inimigo odiado no começo da década passada: O Los Angeles Clippers. Antes dos campeonatos, e certeza de que o núcleo formado por Steph Curry-Klay Thompson-Draymond Green seria uma dinastia, o Warriors teve batalhas árduas com o outro time de Los Angeles.

O general daquele time do Clippers era Chris Paul. Como a NBA é aquela montanha-russa de emoções dentro e fora de quadra, Paul acabou de ser trocado pelo Wizards para o time de Steph Curry. Como vai funcionar essa dinâmica entre o antigo antagonista do time com as estrelas atuais, não sabemos. Só temos certeza de uma coisa: o relacionamento será bem melhor do que com os jogadores jovens nos quais o Warriors apostou alto na temporada atual.

Jordan Poole se junta a James Wiseman como talentos jovens que o Warriors tentou emplacar como pilares para essa década e não prosperaram junto ao time.

Pé na porta

Ainda não existe nada oficial, como uma divulgação dos próprios times, mas as sinalizações que Flamengo e Minas estão dando ao mercado do basquete Nacional mostram que os times querem acabar com a hegemonia do atual bicampeão do NBB, o Sesi-Franca. Os nomes passam de jovens promessas internacionais até mesmo desfalques sérios no adversário direto.