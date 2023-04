O melhor time do Brasil conquistou as Américas

Nesse sábado (15), o poderoso Sesi-Franca venceu o Flamengo, 88 a 79, pela BasketBall Champions League (BCLA) em casa, no ginásio Pedrocão, e conquistou a maior competição das Américas. O time do técnico Helinho coloca na sua galeria de troféus o maior exemplo de boa gestão, dentro e fora de quadra, de um projeto de basquete feito aqui no Brasil.

Como toda boa final, o jogo foi emocionante. Isso muito por conta da excelente atuação na defesa do Flamengo. O técnico Gustavo de Conti preparou boas “armadilhas”, como o colombiano Ibarguen, Lucas Dias e Gui Deodato perturbando Georginho. Deodato, por sinal, jogou sua melhor partida na temporada e, por enquanto, sua melhor partida com a camisa do Flamengo. O camisa 1 da Gávea fez 25 pontos e impressionantes 6 roubos de bola. No terceiro período, com Lucas Dias (mais sobre ele à frente) no banco com 4 faltas, o Flamengo conseguiu segurar o imponente ataque de Franca, que marcou apenas 15 pontos. Apesar de todo o esforço na defesa, no ataque o Flamengo ficou devendo. E na jogada principal do time: os arremessos de 3 pontos. Fica muito difícil vencer tendo como arma os 3 pontos e acertar apenas 11 arremessos em 42 tentativas.

Voltando um pouco ao passado. Quando o Flamengo venceu o Franca em 2019 pelo NBB, essa artilharia não era problema. Com Marquinhos, Deryk e os decisivos Franco Balbi e Olivinha, o Franca precisava se preocupar muito com a marcação no perímetro. Era um outro Flamengo e, é claro, um outro Franca. Desde então o protagonismo no basquete nacional começou a mudar para o lado dos francanos, e desde o ano passado eles seguraram essa posição.

Claro que fica um gosto amargo da derrota para os jogadores, comissão técnica e torcedores do Flamengo. Porém, o amargor desta vez não é tão intenso quanto o anterior, na derrota nas finais do NBB. O Flamengo provou que com uma defesa intensa e com um pouco mais de competência nos arremessos, pode pleitear ser candidato a vencer o Franca ainda nesta temporada. O “susto” no terceiro período que o Flamengo proporcionou ao seu maior rival atual tem que ser o combustível que o técnico Gustavo De Conti deve usar para os playoffs do NBB. Outros destaques do Flamengo foram Martin Cuello, com 18 pontos, e Gabriel Jaú, com 12 pontos.

Do lado do campeão das Américas, o Franca constrói a sua dinastia ao redor de Lucas Dias. Falamos já do jogador por ai durante a sua participação no Jogo das Estrelas deste ano. Com a BCLA, ele sobe mais um degrau para ser um dos melhores na história do NBB. Claro que Dias não fez sozinho. Com o apoio do talentosíssimo elenco e nos seus 2 principais “parceiros”, Georginho e Lucas Mariano, cada um com 16 pontos, Lucas Dias pode comemorar o título mesmo sem jogar grande parte do terceiro e quarto períodos com faltas.

Com a vitória, o Franca será o representante das Américas no Fiba Intercontinental Cup, que acontece em setembro na Indonésia. Se manter a base, a chance de vitória é altíssima.

Parabéns ao Franca pela vitória.