Os últimos serão os primeiros

A temporada regular da NBA 2022/2023 terminou neste domingo (9). Se em setembro ela parece que nunca chega, em abril a sensação é de que foi longa demais. Ainda bem que a 2022/23, a temporada não pareceu tão longa. Até a última semana tivemos definições importantes, em especial no Oeste, e uma bela novela (mais sobre o Mavs à frente) para nos deixar entretidos.

Após cada time disputar 82 jogos, vamos às definições de cada conferência. Começando pela Leste:

Classificados direto para os playoffs:



1. Milwaukee Bucks (58 vitórias – 24 derrotas/melhor resultado da liga)



2. Boston Celtics (57 vitorias – 25 derrotas)



3. Philadelphia 76ers (54 vitórias – 28 derrotas)



4. Cleveland Cavaliers (51 vitórias – 31 derrotas)



5. New York Knicks (47 vitórias – 35 derrotas)



6. Brooklyn Nets (45 vitorias – 37 derrotas)



Classificados para o Torneio Playin



7. Miami Heat (44 vitórias – 38 derrotas)



8. Atlanta Hawks (41 vitórias – 41 derrotas)



9. Toronto Raptors (41 vitórias – 41 derrotas)



10. Chicago Bulls (40 vitórias – 42 derrotas)



Eliminados



11. Indiana Pacers (35 vitorias – 47 derrotas)



12. Washington Wizards (35 vitórias – 47 derrotas)



13. Orlando Magic (34 vitórias – 48 derrotas)



14. Charlotte Hornets (27 vitórias – 55 derrotas)



15. Detroit Pistons (17 vitórias – 65 derrotas)

Oeste

Classificados direto para os playoffs:



1. Denver Nuggets (53 vitórias – 29 derrotas)



2. Memphis Grizzilies (51 vitórias – 31 derrotas



3. Sacramento Kings (48 vitórias – 34 derrotas)



4. Phoenix Suns (45 vitórias – 37 derrotas)



5. Los Angeles Clippers (44 vitórias – 38 derrotas)



6. Golden State Warriors (44 vitórias – 38 derrotas)

Classificados para o torneio Playin

7. Los Angeles Lakers (43 vitórias -39 derrotas)



8. Minnesota Timberwolves (42 vitórias – 40 derrotas)



9. New Orleans Pelicans (42 vitórias – 40 derrotas)



10. Oklahoma City Thunder (40 vitórias – 42 derrotas)



Eliminados



11. Dallas Mavericks (38 vitórias – 44 derrotas)



12. Utah Jazz (37 vitórias – 45 derrotas)



13. Portland Trail Blazers (33 vitórias – 49 derrotas)



14. Houston Rockets (22 vitórias – 60 derrotas)



15. San Antonio Spurs (22 vitórias – 60 derrotas).

Pelo regulamento, alguns times têm que disputar torneio eliminatório playin para confirmar sua ida à pós-temporada. Assim, o sétimo colocado em cada conferência deve enfrentar o oitavo para confirmar sua colocação. Se perder, ele enfrenta o vencedor da partida entre o nono e o décimo colocados. Teremos, então, nessa terça, dia 11, Heat contra Hawks, e Lakers contra Wolves. Na quarta, dia 12, o último fiapo de esperança para Raptors e Bulls, pelo Leste, e Pelicans e Thunder, pelo Oeste.

Bom, essa é a situação atual. Vamos aos palpites. Começando pelo PlayIn

1.Leste

Miami Heat vs. Atlanta Hawks – Se esperava muito do Heat nesta temporada. Com seu núcleo com Bam Adebayo, Tyler Herro, Jimmy Butler e a volta de Oladipo, o Heat parecia um time de meio para topo de tabela. Não foi. Apesar disso, o time da Florida encontra um Hawks que passa por uma mudança de curso depois da saída do técnico Nate McMillan no meio da temporada. Palpite: HEAT



Toronto Raptors vs. Chicago Bulls – Se formos contar o histórico destes dois times em 2022/23, fuja desta partida. O Raptors conseguiu tirar o seu técnico Nick Nurse do sério (mais sobre o Raptors à frente) e o Chicago mostrou que a boa campanha da temporada passada com este núcleo de jogadores foi o popular “voo de galinha”. Mesmo assim, o Bulls parece querer provar mais que o Raptors. Palpite: BULLS

Se estes palpites se confirmarem, teremos um Bulls vs. Hawks na próxima sexta. Dia 14. Palpite: HAWKS

2.Oeste

Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves – O Lakers não desistiu da temporada. Depois da trade deadline em fevereiro, o time de Lebron James se reforçou e montou um competente elenco. Essa subida de produção também se deve à aparente recuperação total de Anthony Davis. Para quem estava eliminado em fevereiro, um feito e tanto. Se estivéssemos falando de um time de meio tabela. Como estamos falando do Lakers, o buraco é mais embaixo. Mais uma vez durante a era Lebron, o time de Los Angeles não consegue o passaporte direto para os playoffs. AD e Lebron precisam mostrar que o campeonato na “bolha” em 2020 não foi um acaso. E começa nestes playins essa tentativa de mudar essa percepção. O Wolves teve uma boa temporada 2021/22 e apostou alto para esse ano, trazendo Rudy Gobert do Jazz. Deu errado. O time estagnou e o clima não é bom. No último jogo desta temporada, Gobert e Kyle Anderson discutiram e o pivô Frances deu um soco em Anderson. Crise total. Palpite: LAKERS

Pelicans vs. Thunder – O Pelicans flertou com o Olimpo. Só flertou mesmo. Em janeiro, o time de Zion Williamson era primeiro na conferência Oeste. Desde então é só queda. O time perdeu Zion e o rumo nos últimos meses da temporada. Mesmo assim, chega com algum favoritismo contra um jovem time do Thunder que está “pulando etapas” no seu rebuild. Palpite: PELICANS



Se estes palpites se confirmarem, teremos um Wolves vs. Pelicans na próxima sexta. Dia 14. Palpite: PELICANS



Os Playoffs começam oficialmente no dia sábado, dia 15. Com os resultados do Playin definidos, deixaremos nossos palpites em uma edição especial.

Foi mal, tava doidão



O racional da diretoria do Dallas Mavericks estava correto: com o atual campeão Golden State Warriors não engrenando na temporada, o Oeste está aberto e o time com Doncic voando tinha chance de ir mais longe que no ano anterior quando chegou na final da conferência. Com esse cenário e a chance de pegar uma superestrela com contrato a vencer, o famoso aluguel da NBA, era partir para o abraço. Era. Desde que Kyrie Irving pousou no Texas, o Mavs colapsou. Se em janeiro, o time tinha 96% de chance de ir aos playoffs, em abril, ao ser eliminado faltando 2 partidas para o final da temporada, deve ter doído muito a cabeça do torcedor.

O que pode ter causado essa queda? Nunca saberemos. Podemos colocar a culpa nas lesões em Irving e Doncic, que jogaram algum tempo junto. Ou então no técnico Jason Kidd, que não soube criar um sistema defensivo minimamente competente para parar os adversários. Ou o time como um todo, depois daquele jogo contra o Warriors, que o dono Mark Cuban chegou a apresentar uma reclamação formal à NBA. Pode ser algum destes fatos? Pode, mas não acredito.



O Dallas está em processo de destruição, perdão, desconstrução, desde a saída de seu maior jogador, Dirk Nowitzki, em 2019. Saiu Dirk, depois o GM Donny Nelson e logo depois o técnico que levou o time ao título, Rick Carlisle. Neste meio tempo, o Mavs teve a clarividência de escolher Luka Doncic, apesar de Suns, Kings e Hawks terem a chance de ter o jogador.



Doncic caminha para ser o rosto da NBA nesta década, e a única coisa que o impede de conseguir esse feito se chama Dallas Mavericks. Luka já jogou com núcleos com DeAndre Jordan e Dennis Smith, depois com Kristaps Porzingis e Kyrie Irving. Todos falharam. O único elenco que Doncic parecia mais à vontade era justamente o de 21/22, com Jalen Brunson e Spencer Dinwiddie. Pois bem, o Mavs conseguiu perder Brunson para um Knicks em reconstrução, e trocou Dinwiddie por Irving.



O alerta amarelo já está ligado no Texas. Se Doncic resolver sair, e do jeito que a coisa está, não surpreenderia ninguém, o Mavs perderá um jogador que define uma geração. E Doncic sabe que hoje ele é maior que a franquia. O jogador já tem nome e números para despertar interesse de todos os times da liga.



O Dallas deveria olhar o exemplo das empresas petroleiras da cidade, que sabem muito bem encontrar fortunas e sabe explorá-las. Enquanto o Mavs for gerido como se fosse uma startup de amigos, será difícil voltar ao topo da NBA.