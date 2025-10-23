ESPORTES
Flamengo marca no fim, vence o Racing e leva vantagem para a volta da semifinal da Libertadores
Por ESPORTES JB
Publicado em 22/10/2025 às 23:45
Alterado em 23/10/2025 às 08:42
Por Rômulo Paranhos - Em duelo bastante disputado e difícil, o Flamengo fez prevalecer a mística rubro-negra de não desistir até o fim e venceu o Racing por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), no Maracanã, largando na frente no jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. Carrascal, um dos melhores em campo, marcou o único gol rubro-negro já nos minutos finais da segunda etapa. Agora, o Mais Querido terá o empate ao seu favor na partida de volta, na Argentina, para chegar a mais uma decisão continental.
O jogo
A partida começou com o Flamengo buscando o controle da posse de bola, trocando passes do campo de defesa até o ataque. A primeira chegada aconteceu aos cinco minutos, com Luiz Araújo lançando para Carrascal, que fez o corte na marcação e tocou para Arrascaeta dentro da área. O camisa 10 deixou a bola escapar e o goleiro saiu abafando.
Por outro lado, o Racing adotava a postura mais recuada, esperando a equipe rubro-negra no seu campo de defesa para tentar surpreender no contra-ataque. Aos 15’, Arrascaeta ajeitou para Carrascal bater de primeira dentro da área, mas Cambeses segurou firme.
Outra boa chegada do Flamengo foi aos 20’, com Carrascal lançando Alex Sandro na esquerda, o lateral cruzou na segunda trave, Varela escorou de cabeça para Arrascaeta chegar batendo de primeira. A bola tocou na trave antes de sair em tiro de meta.
Com amplo domínio da posse de bola, o Rubro-Negro se lançava ao ataque trocando passes pacientemente para tentar achar espaço na defesa argentina para penetrar.
Nos minutos finais, o Mais Querido teve duas chances para abrir o placar. Na primeira, Carrascal fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área para Varela ajeitar para trás. A bola sobrou para Pedro ajeitar e chutar, mas o goleiro espalmou para escanteio. Na cobrança de Luiz Araújo, o camisa 9 emendou uma bicicleta e mandou para fora. Fim do primeiro tempo sem gol no Maracanã.
A bola voltou a rolar na segunda etapa e o Flamengo logo criou uma boa oportunidade. Pedro deu passe pelo alto para Arrascaeta, que saiu nas costas da defesa argentina e tentou bater, mas o chute saiu mascado e a bola foi para fora.
Por volta dos 10’, Plata e Ayrton Lucas entraram na equipe rubro-negro nos lugares de Luiz Araújo e Alex Sandro. Três minutos depois, Arrascaeta conduziu com liberdade pela esquerda, cortou para dentro e soltou a pancada. Cambeses se esticou todo para espalmar e evitar o gol.
Aos 23’, Plata lançou de primeira para Ayrton Lucas, que invadiu a área e finalizou na rede pelo lado de fora. As duas outras mexidas na equipe rubro-negra foram as entradas de Bruno Henrique e Samuel Lino nas vagas de Pedro e Arrascaeta.
A melhor chance do jogo até então aconteceu aos 31’. Plata foi na linha de fundo e cruzou na área buscando Carrascal, que tentou fazer o domínio, a bola bateu em Bruno Henrique e sobrou limpa para Samuel Lino soltar a bomba para grande defesa de Cambeses.
O Fla chegou a balançar as redes aos 35’, numa linda cabeçada de Samuel Lino. Mas, após o VAR revisar, o árbitro marcou o impedimento do atacante. De tanto martelar em busca do gol, o Mengão abriu o placar aos 42’. E dessa vez valeu! Carrascal lançou para Bruno Henrique nas costas da defesa e o atacante finalizou para a defesa de Cambeses. No rebote, o próprio Carrascal chutou para o gol, a bola desviou em Rojo e entrou para delírio da Nação Rubro-Negra: 1 a 0.
O árbitro deu sete minutos de acréscimos, e por pouco, não saiu o segundo aos 50’. Erick Pulgar tocou para Samuel Lino na esquerda, ele partiu para dentro e chutou. A bola foi na rede pelo lado de fora. Logo depois, o juiz apitou o fim da partida. Com o resultado, o Mengão terá a vantagem do empate no jogo de volta para chegar à final da Libertadores.
Agenda da semana
O Mengão volta a campo no sábado (25) para enfrentar o Fortaleza, às 19h30, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão.
Ficha técnica
Flamengo 1x0 Racing – Conmebol Libertadores | Semifinal Ida
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 22/10/2025 às 21h30
Público e renda: 71.378 presentes / R$ 9.714.891,25
Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN), Jorge Urrego Martínez (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
Cartões amarelos: Santiago Sosa (RAC), Ayrton Lucas (FLA) e Zuzulini (RAC)
Gol: Carrascal (42’2ºT).
Flamengo
Rossi; Varela (Emerson Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Samuel Lino); Luiz Araújo (Plata), Carrascal e Pedro (Bruno Henrique).
Técnico: Filipe Luís.
Racing
Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas (Mura); Santiago Sosa, Zuculini e Almendra (Nardoni); Solari (Zaracho), Adrián Martínez (Balboa) e Conechny.
Técnico: Gustavo Costas. (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)